Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi Sızdırıldı
Bir Twitter kullanıcısı tarafından yapılan paylaşım ile birlikte Samsung Galaxy S21 FE tanıtım tarihi gün yüzüne çıktı. İşte ortaya atılan iddianın detayları!
Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S21 FE tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 FE isimli modeli ne zaman tanıtılacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi Ne Zaman?
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21 FE'nin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Mauri QHD isimli bir Twitter kullanıcısı, söz konusu telefonun tanıtım tarihini paylaştı. Ortaya atılan iddiaya göre merak içerisinde beklenen yeni model 8 Eylül tarihinde tanıtılacak.
Söz konusu iddianın arkasında güvenilir bir kaynak olduğu belirtildi. Bu sebepten ötürü Samsung Galaxy S21 FE modelinin 8 Eylül tarihinde tanıtılma ihtimali yüksek. Teknoloji devi, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru çıkmama olasılığının da olduğunu belirtelim.
En Popüler Akıllı Saat Modeli Açıklandı
Yapılan bir araştırma ile birlikte en popüler akıllı saat modeli ortaya çıktı. Strategy Analytics tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre dünyanın en popüler saati Apple Watch Series 6 oldu.
Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri
- Ekran: 6,4 inç, AMOLED
- Çözünürlük: FHD+
- İşlemci: Snapdragon 888
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 4370 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Ağırlık: 176 gram
Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Pixel Fold modelinin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürümün yer alacağı ileri sürüldü.
İddiaya göre Galaxy S21 FE modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi.
6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edilen model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına FHD+ çözünürlük sunması bekleniyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 437* mAh batarya kapasitesinin yer alacağı ileri sürüldü
Telefonun işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.
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