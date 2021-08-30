Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S21 FE tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S21 FE isimli modeli ne zaman tanıtılacak? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 FE Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21 FE'nin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Mauri QHD isimli bir Twitter kullanıcısı, söz konusu telefonun tanıtım tarihini paylaştı. Ortaya atılan iddiaya göre merak içerisinde beklenen yeni model 8 Eylül tarihinde tanıtılacak.

Söz konusu iddianın arkasında güvenilir bir kaynak olduğu belirtildi. Bu sebepten ötürü Samsung Galaxy S21 FE modelinin 8 Eylül tarihinde tanıtılma ihtimali yüksek. Teknoloji devi, konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru çıkmama olasılığının da olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy S21 FE Özellikleri

Ekran: 6,4 inç, AMOLED

Çözünürlük: FHD+

İşlemci: Snapdragon 888

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 4370 mAh, 25W hızlı şarj, 15W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarj

İşletim Sistemi: Android 11

Ağırlık: 176 gram

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Pixel Fold modelinin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 8 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı sürümün yer alacağı ileri sürüldü.

İddiaya göre Galaxy S21 FE modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 8 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı iddia edildi.

6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edilen model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına FHD+ çözünürlük sunması bekleniyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 437* mAh batarya kapasitesinin yer alacağı ileri sürüldü

Telefonun işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.