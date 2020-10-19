Samsung Galaxy S21 Fotoğrafları Sızdı

Samsung Galaxy S21 fotoğrafları beklenmedik şekilde ortaya çıktı. Telefonun resmi olarak duyurulmasından aylar önce ortaya çıkan fotoğraflar, Galaxy S21 ya da Galaxy S30 olarak adlandırılması beklenen telefona dair birçok bilgi verdi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, özellikle amiral gemisi sınıfına giren modellerini büyük bir gizlilik içinde geliştiriyordu. Telefonun resmi olarak duyurulmasından birkaç hafta önce kimi bilgiler elimize ulaşıyor olsa da aylar öncesinden bu kadar net bilgiler elimize daha önce hiç geçmemişti. Keza yakın zaman önce tanıtılan Samsung Galaxy S20 FE modeline dair sızıntı haberler de böylesine etki oluşturmuşlardı. Samsung tarafından gelen beklenmedik sızıntılar ise bizlere yeni telefon hakkında önemli bilgiler verdi.

OnLeaks isimli internet sitesi, Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra modeline dair görselleri servis etti. Sızdırılan görsellerde yeni modeline üç arka kamera kullanacağı net olarak görülürken, ön tarafın ortasına konumlandırılan ön kamera da dikkatlerden kaçmadı. Galaxy S21'in 6.2-inç büyüklüğünde ekranı olacağı söylenirken, hemen aşağıda yer alan bazı donanımsal bilgiler de verildi.

Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin ise arka tarafta dört kamera kullanacağı, yine ön tarafta ekran ortasına yerleştirilen bir kamera tercih edeceği görüldü. Sızıntıda yer alan detaylarda ise Galaxy S21 Ultra modelinin 6.9-inç büyüklüğünde ekran kullanacağı bilgisine yer verildi.

Samsung Galaxy S21 Fotoğrafları Yayınlandı

OnLeaks üzerinde S21 ve S21 Ultra modeline dair ilk fotoğraflar yayınlandı. Modellere ait sızan görseller ise aşağıdaki gibi oldu.

Samsung Galaxy S21 Görselleri

Samsung Galaxy S21 Ultra Görselleri