Samsung Galaxy S21 Geekbench Testi Ortaya Çıktı

Samsung'un önümüzdeki yıl tanıtması beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21 Geekbench testinde ortaya çıktı. Amiral gemisi olarak nitelendirilen yeni akıllı telefon modeli Galaxy S21'in Geekbench'te ortaya çıkması neticesinde cihazın bazı teknik özellikleri de belli oldu. Exynos 1000 işlemci ile gelmesi beklenen cihaz sahip olduğu işlemci ile kullanıcıları şaşırttı. Geekbench testi ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 Geekbench Testi Sonuçları

Dün gerçekleştirdiği etkinlik ile beraber Galaxy S20 FE modelini tanıtan Samsung'un 2021 yılının ilk çeyreğinde amiral gemisi olarak nitelendirilen Galaxy S21 modelini tanıtması bekleniyor. Doğrulanmamış raporlara göre cihaz Exynos 1000 işlemcisinden güç alması bekleniyordu ancak Geekbench testinde ortaya çıkan bilgilere göre cihazda farklı bir işlemci olacak. Exynos 1000 işlemcisinin Snapdragon 875'ten daha hızlı olduğu belirtiliyordu. Bu sebepten ötürü kullanıcılar heyecanlı bir şekilde yeni cihazı bekliyordu.

Geekbench'te tek çekirdek testinden 1038 puan alan Samsung SM-G996B model numarasına sahip cihaz, çoklu çekirdek testinden 3060 puan almayı başardı. Samsung SM-G996B model numarası ile Geekbench testinde ortaya çıkan cihazın Samsung Galaxy S21 olduğu belirtildi. Samsung Galaxy S21 modelinin Geekbench'te görünmesi ile birlikte bazı teknik özellikler ortaya çıktı.

Geekbench testinde ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S21 modeli Exynos 2100 kod adına sahip işlemciye sahip olacak. Güney kore merkezli akıllı telefon üreticisi Samsung'un yeni akıllı telefon modelinde 8 GB RAM'in yer alması bekleniyor. Cihaz farklı RAM seçenekleri ile birlikte satışa sunulabilir. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelecek olan Samsung Galaxy S21'in ekran altı kamera ile geleceği iddia ediliyor.