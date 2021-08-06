Samsung Galaxy S21 Serisinin Satış Miktarı Hayal Kırıklığı Yarattı

Samsung Galaxy S21 Serisinin satış miktarı açıklandı. 2021 yılının ocak ayında piyasaya sürülen Samsung telefonlarının satışları hayal kırılığı yarattı. Peki, S21 serisi ocak ayından bu zamana kadar toplamda ne kadar sattı? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 Serisinin Satış Miktarı Belli Oldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak 2021 tarihinde Galaxy S21, Galaxy S21+ ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere üç farklı modeli satışa sunmuştu. Galaxy S21 serisinin satış miktarı açıklandı. Peki, söz konusu cihazlar hedeflenen satış miktarına ulaştı mı?

Galaxy S21 serisi, diğer Galaxy S serilerine kıyasla daha erken bir tarihte piyasaya sürülmüştü. Paylaşılan bir rapora göre söz konusu telefonların erken tarihte satışa sunulması, satış miktarını arttırmaya yardımcı olmadı.

Galaxy S21 serisinin ilk 6 ay boyunca yaklaşık olarak 1 milyon 350 bin adet sattığı açıklandı. Bu miktar, kulağa çok yüksek gelebilir fakat Samsung veya Apple gibi büyük şirketler söz konusu olduğunda bir hayli az. S21 serisinin satış miktarı, önceki Galaxy S modelleri ile karşılaştırıldığında da oldukça düşük.

Güney Koreli teknoloji devinin ocak ayında satışa sunduğu Galaxy S21 serisinin ilk 6 aylık satış miktarı, Galaxy S20 serisinin ilk altı aylık satış miktarı ile karşılaştırıldığında yüzde 20 oranında daha düşük. Galaxy S10 serisi ile karşılaştırıldığında ise yüzde 47'lik bir düşüş mevcut.

Samsung Galaxy S21 Özellikleri

Ekran: 6,2 inç

Çözünürlük: 1800 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G (ABD ve Çin) / Exynos 2100

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP

Ön Kamera: 10 MP

Pil: 4000 mAh

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Ağırlık: 171 gram

Galaxy S21 modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut. 25W hızlı şarj teknolojisine sahip olan cihazda parmak izi okuyucusu ekranın alt kısmında bulunuyor.