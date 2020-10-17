Samsung Galaxy S21 Düşündüğünüzden Daha Erken Tanıtılacak

Samsung Galaxy S21 (Galaxy S30) tanıtım tarihi bir ilki yaşatacak gibi gözüküyor. Yeni Galaxy S modellerini genellikle şubat ayında tanıtan Samsung'un lansman planları biraz daha geriye alınmış olabilir. İşte Samsung Galaxy S21 tanıtım tarihi.

SamMobile ve 9to5Google tarafından ortaya atılan bazı söylentiler, Samsung'un Galaxy S21 için yaklaşan lansman tarihini geriye çekmeyi planladığı yönünde. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde genellikle şubat ayında yeni Galaxy S serisi telefonlarını duyuran Samsung, satışları ise Mart ayında başlatıyordu.

Samsung Galaxy S21 tanıtım tarihi ne zaman?

Daha önce ortaya çıkan bazı raporlar, S21 serisinin bu yıl Aralık ayı gibi erken bir tarihte piyasaya sürülebileceğini iddia etti, ancak SamMobile'den gelen yeni bir rapor bu tarihi Ocak 2021'e erteliyor. Koreli üreticinin ilk defa Ocak ayında yapmayı planladığı Galaxy S21 lansmanıyla, 2021 yılına yeni bir Samsung telefonuyla başlayabiliriz.

Samsung'un lansman tarihini neden geriye çektiği henüz bilinmiyor olsa da, pandemi şartları ve yeni nesil katlanabilir Galaxy Z cihaz lansman tarihinin bu duruma sebep olduğu düşünülüyor. Koreli üretici, 2021'de tanıtılacak diğer amiral gemilerine göre erken bir avantaj elde etmek istiyor olabilir. Bir yıl içerisinde daha fazla telefon sunma hamlesi, Samsung'un lansman planlarını altüst etmiş durumda.

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Galaxy S21 hakkında tüm sızıntılardan önce telefonun isminin bile hala belirsiz olduğunu söyleyelim. Koreli üretici, S10'dan S20'ye 10 basamaklı isim sıçramasını bir defaya mahsus uygulamış olabilir, çünkü çoğu kaynak bir sonraki amiral gemisi cihazının Galaxy S30 yerine Galaxy S21 olarak adlandırılacağına işaret ediyor.

Samsung'un kullandığı yeni Galaxy S model ismi ne olursa olsun; pil yükseltmeleri, hızlı şarj ve Aralık ayında tanıtılması planlanan yeni yonga seti ile merak uyandırıyor. Ayrıca kutusunda şarj aleti veya kulaklık desteği sunmayan iPhone 12'nin bu konuda örnek alınmayacağını hatırlatalım.

Samsung'un ekran içi selfie kamera teknolojisinin 2021'in ortalarına kadar hazır olmayacağını da duyduk, bu nedenle Galaxy S21'in ekrana gömülü selfie kamerasına sahip olması muhtemel. Peki ya siz yeni Galaxy S21 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz?