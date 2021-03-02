Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark Puanı Açıklandı: Sonuç Üzücü

Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark puanı belli oldu. Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamerası DxOMark tarafından mercek altına alındı. Açıklanan puan şaşırtıcı.

Samsung Galaxy S21 Ultra DxOMark Puanı Duyuruldu

Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark'tan toplamda 121 puan alarak listenin 17. sırasında kendine yer bulmayı başardı. Fotoğraf tarafında 128 puan alan akıllı telefon video tarafında ise 98 puan aldı. Samsung Galaxy S21 Ultra aldığı puan ile rakiplerinin gerisinde kaldı.

Cihaza verilen puan Galaxy S20 Ultra'dan daha düşük. Galaxy S20 Ultra DxOMark'tan 126 puan almıştı. Galaxy S21 Ultra ise DxOMark'tan toplamda 121 puan aldı.

Sizler Samsung Galaxy S21 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Samsung Galaxy S21 Ultra Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.8 inç

6.8 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED

Dynamic AMOLED Ekran Çözünürlüğü: QHD+

QHD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass Victus

Corning Gorilla Glass Victus İşlemci: Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 İşlemci Üretim Teknolojisi: 5nm

5nm Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Birinci Arka Kamera: 108 MP

108 MP Video Kayıt Çözünürlüğü: 8K / 24 fps - 4K / 60 fps

8K / 24 fps - 4K / 60 fps İkinci Arka Kamera: 12 MP

12 MP Üçüncü Arka Kamera: 10 MP

10 MP Dördüncü Arka Kamera: 10 MP

10 MP Ön Kamera: 40 MP

40 MP Wi-Fi: Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 Bluetooth: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Suya Dayanıklılık: IP68

IP68 Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh

5.000 mAh Kablolu Şarj: 25W

25W Kablosuz Şarj: 15W

Bu modelde 108 MP çözünürlüğünde ana kamera görüyoruz ve bu kamera 8K çözünürlükte 24 fps ya da 4K çözünürlükte 60 fps video kaydı yapabiliyor. Ayrıca Galaxy S21 Ultra'da üçlü değil, dörtlü kamera kurulumu yer alıyor ve ön taraftaki kamera da 10 MP yerine 40 MP çözünürlüğe sahip.

Serinin diğer üyeleri ile kıyasladığımızda ekranın 6.8 inç olarak bir tık daha büyüdüğünü ancak ekran çözünürlüğünün QHD+ olarak revize edildiğini görüyoruz. Bu modeldeki bellek miktarı da yüzde 50 oranında artırılmış ve 12 GB RAM olarak yapılandırılmış.

Bunun haricinde diğer iki modelde yer alan Bluetooth 5.0 standartı, bu modelde Bluetooth 5.2 olarak güncellenmiş ve batarya da biraz daha büyütülerek 5.000 mAh olmuş. Öte taraftan hızlı şarj tarafında serinin diğer üyeleri gibi 25W kablolu ve 15W kablosuz sınırının burada da olduğunu görüyoruz.