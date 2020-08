Samsung Galaxy S21 Ultra S-Pen Kalemle Geliyor (Note Serisinin Sonu mu Geliyor?)

Güney Kore’den gelen yeni haber, Samsung’un amiral gemisi modellerini yeniden düzenleyeceğini öne sürüyor. Samsung, Galaxy 20 ile üç farklı model (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) piyasaya sürmüştü. Note 20 iki modelle (Note 20 ve Note 20 Ultra) gelmişti.

The Elec Korea’nın haberine göre, Galaxy S21 olarak anılan Galaxy 20’nin halefi S Pen kalemle gelecek ancak Ultra modele özel olacak. S21 serisinin önümüzdeki yılın ilk yarısında gelmesi bekleniyor. Galaxy S21’in M1, N2 ve O3 varyantlarıyla “Unbound” kod adı verildiği bildiriliyor. Görünüşe göre, S Pen kalem O3 modeliyle gelecek.

According to @hwangmh01,



Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'.



3 devices in development: M1, N2 & O3.



The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk