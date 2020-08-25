Samsung Galaxy S21 Ultra S-Pen Kalemle Geliyor (Note Serisinin Sonu mu Geliyor?)

Güney Kore’den gelen yeni haber, Samsung’un amiral gemisi modellerini yeniden düzenleyeceğini öne sürüyor. Samsung, Galaxy 20 ile üç farklı model (S20, S20 Plus ve S20 Ultra) piyasaya sürmüştü. Note 20 iki modelle (Note 20 ve Note 20 Ultra) gelmişti.

Galaxy S21, S Pen ile Gelebilir

The Elec Korea’nın haberine göre, Galaxy S21 olarak anılan Galaxy 20’nin halefi S Pen kalemle gelecek ancak Ultra modele özel olacak. S21 serisinin önümüzdeki yılın ilk yarısında gelmesi bekleniyor. Galaxy S21’in M1, N2 ve O3 varyantlarıyla “Unbound” kod adı verildiği bildiriliyor. Görünüşe göre, S Pen kalem O3 modeliyle gelecek.

According to @hwangmh01,



Samsung Galaxy S21 Series Code name is 'Unbound'.



3 devices in development: M1, N2 & O3.



The device O3 will have an S-Pen. Rumors about Samsung dropping Note series really coming true? 😮 https://t.co/zqYJxeCPxk — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 24, 2020

Galaxy Note Artık Üretilmeyebilir, S-Pen'li Galaxy Z Fold Gelebilir

Samsung’un önümüzdeki yıl için Galaxy Note 21’in piyasaya sürülmesini henüz onaylamadığı bildirildi (belki de çok erken) ancak Samsung’un Galaxy Note üretimini bırakıp bunun yerine S-Pen özellikli Galaxy Z Fold 3’ü piyasaya süreceği yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı. Bu, Samsung’un birinci yarıda Galaxy S’i ikinci yarıda yeni Z Fold/Z Flip telefonları çıkaracağı anlamına geliyor.

Katlanan Ekran Üretiminde Artış Olacak

Ultra İnce Cam (UTG) seri üretimindeeki gelişmelerle birlikte Samsung ayda 600.000 katlanabilir ekran üretme kapasitesine ulaştı ve yıl sonuna kadar ayda 1 milyon katlanan ekran üretmeyi hedefliyor. Samsung, katlanan cihazı Note’lar kadar çok satmayabilir ancak katlanan cihazların yüksek kar marjı potansiyel olarak düşük birim sayısını dengeleyebilir. Galaxy S21 serisi de daha fazla satış yakalayabilir.

Samsung’un halihazırda pek çok amiral gemisi akıllı telefonu var ve bunları daha az modele indirgemek kötü bir fikir değil. Artık Note serisinin olmayacağı konusunda ne düşünüyorsunuz? S Pen kalemli daha pahalı Galaxy Z Fold 3 hakkında düşüncelerinizi de bizimle paylaşın.