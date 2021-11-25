Samsung Galaxy S21 Ultra İçin Özel Kamera Uygulaması Sunuldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi, Samsung Galaxy S21 Ultra modeli için özel kamera uygulaması geliştirdi. S21 Ultra kullanıcılarının kullanımına sunulan uygulama, kamera deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Şirketin kullanıma sunduğu uygulamaya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Samsung Galaxy S21 Ultra İçin Expert RAW Kamera Uygulaması Çıktı

Linear DNG 16-bit RAW

Kayıpsız JPEG

HDR

ISO, deklanşör hızı, manuel odak, beyaz dengesi, histogram dahil olmak üzere profesyonel mod seçenekleri

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan teknoloji devi, Galaxy S21 Ultra modeli için özel kamera uygulaması geliştirdi. Expert RAW olarak isimlendirilen özel uygulama, cihazın arka yüzeyinde yer alan kameralar üzerinde tam kontrol sahibi olmanıza olanak tanıyor.

Expert RAW uygulaması, söz konusu telefonun telefoto kamerasına "Pro Mode" olarak isimlendirilen bir mod ekliyor. Yeni mod sayesinde Galaxy S21 Ultra kullanıcılarına manuel ayarlar konusunda daha fazla seçeneğe erişebiliyor.

Samsung tarafından geliştirilen özel uygulama ile beraber Linear DNG 16-bit RAW, kayıpsız JPEG, HDR gibi özellikler de geliyor. Dolayısıyla Expert RAW isimli yeni uygulama, Galaxy S21 Ultra modelini kullanan kişileri oldukça memnun edecek.

Teknoloji devinin geliştirdiği Expert RAW uygulaması Galaxy Store isimli mağaza üzerinden kullanıma sunuldu. Söz konusu uygulamayı mağaza üzerinden erişemeyen kullanıcılar, APK dosyası olarak indirebilir.

Galaxy S21 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,8 inç, AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 / Exynos 2100

RAM: 12 GB / 16 GB

GPU: Adreno 660

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 40 MP

Pil: 5000 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1

Ağırlık: 227 gram

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