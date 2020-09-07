Samsung Galaxy S21 Yazılımı Geliştirilme Aşamasında

Samsung, 2020 için tüm amiral gemisi cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi ve şimdi gözler Galaxy S21’e çevrildi. Şirket, bir sonraki Galaxy S amiral gemisi telefonunun yazılımı için Amerika’nın tüm büyük operatörleri ile çalışmalara başladı.

Samsung Galaxy S21 Serisi Yazılımsal Özellikleri

Tahmin edebileceğiniz gibi Galaxy S21 serisinin yazılımı Android 11 tabanlı olacak ve One UI sürümü muhtemelen 3.1 olacak. Güney Koreli teknoloji devi, şu anda Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra olarak piyasaya sürülecek 5G özellikli Galaxy S21 modelleri (SM-G991U, SM-G996U ve SM-G998U) için yazılım geliştiriyor. Samsung’un gelecek yıl üst seviye akıllı telefonlarının LTE varyantlarını yapmaya devam edip etmeyeceği belli değil. Şirket, amiral gemileri için üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi sunacak, sunmak durumunda çünkü tüketiciler artık telefonlarını daha uzun süre ellerinde tutuyor ve yüksek fiyat etiketli bu cihazlarda Android güvenlik güncellemelerinin yanı sıra yeni Android sürümlerini görmek, yeni gelen özellikleri deneyimlemek istiyor.

Samsung Galaxy S21 Tanıtım Etkinliği Erken Düzenlenebilir

Samsung’un yeni üst seviye akıllı telefonu Galaxy S21’in resmi olarak tanıtılmasına neredeyse altı ay gibi uzunca bir süre var, dolayısıyla şimdiden Samsung’un ne yapacağını söylemek için çok erken. Galaxy S21 serisinin yazılımının geliştirilmesine Galaxy S20 serisi (Galaxy S20, Galaxy S20 Plus ve Galaxy S20 Ultra) kadar erken başlanılmadığını düşünürsek, Samsung erken tanıtım etkinliği (lansman) hedeflemiyor. Ancak Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus’ın pil kapasiteleri beklenenden daha erken bir zamanda sızdırıldı, bu yüzden Galaxy 21 tanıtım etkinliği zamanından önce düzenlenebilir. Unutmadan, Galaxy S21 Ultra'nın S-Pen kalemle geleceği ve Note serisinin yerini alacağı söyleniyor.