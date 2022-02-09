Samsung Galaxy S22 4 Yıl Android Güncellemesi Alabilir!

Android telefonların iPhone'a kıyasla önemli bir dezavantajı varsa, o da güncelleme durumudur. Android telefon üreticileri genellikle kullanıcılarına 2 yıllık bir Android güncelleme tablosu sunuyor. Ancak Samsung Galaxy S22, dört yıllık Android yazılım güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları ile gelebileceğini iddia eden bir söylenti sayesinde bu durumu biraz daha az garip hale getirebilir. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S22 Ailesine 4 Yıl Android Güncellemesi Desteği

Sızıntılarıyla meşhur olan Evan Blass'ın paylaştığı bir Samsung Galaxy Tab S8 basın açıklamasına göre. Galaxy S22 serisi, Galaxy S21 serisi, Galaxy Tab S8 serisi, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 tüm bu ekstra güncellemelere hak kazanacak. Telefon üreticileri genellikle iki yıllık, şanslılarsa üç yıllık Android yazılım güncellemesi ve ayrıca bir yıl fazladan güvenlik düzeltme eki sunabiliyor.

Bu arada Apple hala yedinci doğum gününe yaklaşan iPhone 6S kadar eski telefonlarda bile iOS 15 güncellemeleri sunurak kullanıcı dostu bir marka olduğunu bizlere gösteriyor. Peki ya Android telefon üreticileri? İşte orası biraz karmaşık... Geçen yıl Samsung, 2019'dan beri piyasaya sürdüğü tüm telefonların dört yıllık Android güvenlik güncellemesi alacağını duyurdu.

Daha sonra en yeni telefonlarının da üç büyük Android güncellemesi alacağı ortaya çıktı. Bu söylenti doğru çıkarsa, kişisel olarak güncellemeleri umursamasalar bile Android sahipleri için büyük bir öneme sahip olacaktır. Apple'ın mevcut destek seviyesi kadar kapsamlı olmasa da, bu ekstra yıllara sahip olmak Samsung cihazlarının ömrünü uzatıyor olacak.

Bu söylentinin Pixel 3 ve Pixel 3 XL ailesinin son Android güncellemesini almasından kısa bir süre sonra gelmesi de ilginç. En yeni Pixel 6 ve Pixel 6 Pro cihazları üç yıllık Android güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları alacak olsa da, Samsung'un Google'ı bir kez daha geride bırakması biraz garip. Sonuçta, Google, Android işletim sisteminin sahibi.

Bir telefonun güncelleme almaya ne kadar devam edebileceği belirleyen taraf Google. Umuyoruz bu söylentiler Google'ı harekete geçirir ve kendi cihazlarına da beklenen desteği verir. Pixel 5, Pixel 6'ya nazaran yalnızca üç yıllık güvenlik güncellemelerine sahip olduğundan daha önce işe yaramış olabilir. Ama geleceğin ne getireceğini söylemek mümkün değil.

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