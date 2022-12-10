Samsung Galaxy S22 Yalnızca 55 Saniye İçerisinde Hacklendi

Akıllı telefonların güvenliği, kullanılabilirlik alanlarının artmasıyla birlikte çok daha önemli hale geldi. Bu konuda en güvenli firmalardan Apple, sıklıkla rakiplerini sızmalara karşı yeterince güvenli telefonlar üretmemekle itham ediyor. Yakın zamanda düzenlenen bir hack turnuvası, Apple'ın sözlerini haklı çıkarır düzeyde.

Samsung'un son amiral gemisi telefonu Galaxy S22, Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenen Pwn2Own hack etkinliğinin üçüncü gününde yalnızca 55 saniye içerisinde hacklendi.

Samsung Galaxy S22'yi Hackleyen Ekip 25 Bin Dolar Kazandı

Etkinlikte katılımcılardan en hızlı şekilde Samsung Galaxy S22'ye tam erişim elde etmeleri istendi. Etkinliğin ilk gününde bir grup Samsun Galaxy S22'yi tamamen hacklemeyi başardı. İkinci günde de farklı bir yöntemle telefon hacklendi.

Samsung Galaxy S22'nin zayıflığını gösteren ekip ise üçüncü günde ortaya çıktı. Ekip, Hatalı Giriş Doğrulaması yöntemini kullanarak Samsung Galaxy S22'yi yalnızca 55 saniye içinde hacklemeyi başardı.

Bu başarının ardından ekibe 25 bin dolar para ödülü verildi. Yarışmada tüm telefonlar, yayınlanan son Android sürümleri yüklü şekilde katılımcılara veriliyor. Bu duruma rağmen Samsung'un son güvenlik güncellemeleri yetersiz kaldı. Öte yandan katılımcıların siber güvenlik alanında uzman kişilerden olduğunu belirtmekte fayda var. Fakat bu durum, Samsung Galaxy S22'nin büyük güvenlik açıklarına sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor.