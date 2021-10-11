Samsung Galaxy S22 Hızlı Şarj Desteği ile Hayal Kırıklığı Yaratacak

Son dönemlerde kullanıcıların akıllı telefon tercihlerinde önemli bir rol oynayan hızlı şarj teknolojisi, pek çok şirket açısından rekabet unsuru oldu. Fark etmiş olabileceğiniz üzere Apple ve Samsung, genel itibarıyla bu rekabetin dışında kalmayı tercih etti. Galaxy S22 serisi ile ilgili hızlı şarj sızıntısına göz atılırsa, benzer bir durum önümüzdeki sene de devam edecek gibi gözüküyor.

Galaxy S22 Hızlı Şarj Desteği Kaç W Olacak?

Çin'in sertifikasyon kurumunda ortaya çıkan ve Galaxy S22 modellerine ait olduğu iddia edilen listelemeye göre her üç model de 25W (9V 2.77A) hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. Diğer şirketlerin batarya teknolojileri konusunda sınırları zorlamaya başladığı bu dönemde, değerler pek çok kullanıcı açısından yetersiz olarak tanımlanacaktır.

Daha önceki sızıntılarda Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus modellerinde 25W, Galaxy S22 Ultra modelinde ise 45W hızlı şarj desteğinin olacağına yönelik bazı iddialar görmüştük ancak son sızıntı her üç modelin de 25W hızlı şarj desteğine sahip olacağını söylüyor.

Yine önceki sızıntılardan yola çıktığımızda Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus modellerinde 4.500 mAh, Galaxy S22 Ultra modelinde ise 5.000 mAh kapasitesinde batarya bulunması bekleniyor. Bu bakımdan her üç modelin şarj süresi, günümüz ortalamasının biraz daha gerisinde kalabilir.

Galaxy S22 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Tabii ki sızıntılardan ve raporlardan kesin yargılara varmadan önce, yeni modellerin resmi olarak tanıtılmasını beklemek gerekecek. Bu kapsamda Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan yeni serinin 2022 yılının başında tanıtılması ve takip eden kısa bir süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.