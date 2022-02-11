Samsung, Galaxy S22 İçin Yüksek Talep Beklentisiyle Üretim Artırıyor

Teknoloji devi Samsung, tüm dünyada etkili olan çip krizi ile üretimde ve parça tedariğinde sorunlar yaşadı. Metaverse evreninde gerçekleştireceği ‘Unpacked’ etkinliğinde Galaxy S22 serisini tanıtan Samsung, yeni telefonlarının üretimini yüzde 20 oranında artıracağını açıkladı.

Yüksek Talep Beklentisi

Samsung, Galaxy S21 serisine olan talebin düşük olmasına rağmen, yeni tanıttığı S22 serisine olan talebin yüksek olacağını düşünüyor. Kullanıcılar, kalemli bir tasarımıyla öne çıkan Galaxy S22 Ultra serisinin, Note serisini geri döndüreceğini öngörüyor. Bunun yanında şirket, S21 ile ilgili gelen olumsuz yorumları dikkate alarak, S22’de aynı hataya düşmemeyi de hedefledi.

Bu kapsamda S21’de kullandığı plastik arka kapak tasarımından vazgeçen Samsung, S22’nin kullanıcılardan iyi geri dönüşler alacağını düşünüyor.

Şirketin üretiminde yüzde 20 artışa gitmesiyle birlikte 12 milyon S22, 8 milyon S22+ ve 10 milyon S22 Ultra olmak üzere toplamda 30 milyon S22 model cihaz üretmesi bekleniyor. Ancak net üretimler, Galaxy S22’nin ilk satış rakamlarından sonra netleşecek.