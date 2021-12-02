Samsung Galaxy S22 Kamera Kurulumu Sızdırıldı!

Samsung önümüzdeki senenin ilk aylarında Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan yeni amiral gemisi segment modellerinin duyurusunu yapmaya hazırlanıyor. Yeni bir sızıntı, bu üç modelin arka kamera modüllerinin nasıl görüneceği konusunda bizlere bir fikir sunuyor. Peki Galaxy S22 serisinin kamera kurulumu nasıl olacak?

Samsung Galaxy S22 Arka Kamera Modülleri Görüntülendi

Temel olarak baktığımızda Galaxy S22 modellerinde yer alan arka kamera kurulumu ve konumlandırması, Galaxy S21 serisi ile ciddi bir benzerlik içerecek gibi gözüküyor. Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus standart üçlü kamera kurulumu ile gelirken, Galaxy S22 Ultra buna ek telefoto ve ToF sensör ekleyecek.

Söz konusu şey kamera olduğunda, Galaxy S22 serisi hakkında bildiklerimiz kısıtlı denilebilir. Buna karşın Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus modellerinde 50 MP + 12 MP + 10 MP olmak üzere üçlü kamera kurulumu olacağını duymuştuk. Galaxy S22 Ultra için de 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu bekleniyor. Unutmayın ki S22 Ultra'da yer alan deliklerden birisi ToF sensördür.

Exynos 2200 ile Tozu Dumana Katacaklar

Samsung tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Exynos 2200, AMD RDNA 2 mimarisinden güç alacak. Bu ise mobil oyunların ışın izleme desteğine kavuşması için gereken alt yapının hazır olacağı anlamına geliyor.

Yeni başlayanlar için tanımlamamız gerekirse donanım hızlandırmalı ışın izleme, ışığın nesnelerden nasıl yansıdığının fiziksel olarak uyarlanmış bir simülasyonudur. Bu sayede geleneksel üç boyutlu aydınlatma yöntemleri ile kıyaslandığında çok daha gerçekçi yansımalar, aydınlatmalar ve gölgelendirmeler sağlar.

Tabii ki ışın izlemenin gerektirdiği hesaplamalar işlemciler açısından ağır bir yük oluşturur ve gerçek zamanlı olarak oyunlarda kullanabilmek için donanım desteği gerekir. İşte Samsung tarafından geliştirilen ve Galaxy S22 modellerinde yer alması beklenen Exynos 2200, bu desteği kullanıcılara sağlayacak.

Exynos 2200 aynı zamanda daha yüksek kalitede renk ve doku hesaplamalarını mümkün kılan Değişken Hız Gölgelendirme teknolojisini de destekleyecek. Diğer detaylara göz attığımızda, Exynos 2200'ün en iyi Mali GPU'dan %30'a kadar daha hızlı olması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler, çipin mobil oyunculuk açısından gerçekten de iddialı bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.