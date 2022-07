Samsung Galaxy S22 İçin One UI 5.0 Beta Güncellemesi Yolda

Samsung çalışanları, resmî olarak herkesin kullanımına sunulmadan önce One UI'nin bir sonraki sürümü olan One UI 5.0'ı test etmeye başlamış olabilir. Tüm işaretler artık Samsung'un One UI 5.0 beta sürümünü bu ay piyasaya süreceğini gösteriyor ancak şirketin test aşamasını şirket içi başlatmasından ötürü bunun diğer kullanıcılara ne zaman geleceği belirsiz.

SamMobile'a göre Samsung çalışanları, Galaxy S22 serisinde Android 13 tabanlı One UI 5.0 beta sürümünün ilk testlerini gerçekleştirdi. İddialar Samsung'un resmi olarak Temmuz ayının üçüncü haftasında beta testine başlayacağını bildiriyor, bu nedenle dâhili testler yaklaşan sürümün habercisi olabilir.

Bir dizi önceki sızıntı ve gelişme, bu zaman çizelgesine bir miktar güven verebilir. Geçen Nisan ayında SamMobile, One UI 5.0 beta sürecinin Temmuz ayında başlayacağını iddia etmişti.

Android 13 Testleri de Bir Yandan Devam Ediyor

Android 13, Haziran ayında üçüncü beta sürümünün yayınlanmasıyla platformdaki kararlılığını zaten çoktan elde etmeyi başardı. Bu, uygulamaya yönelik tüm davranışların ve API'lerin artık nihai olduğu anlamına geliyor ancak bu ay, Ağustos ayındaki kararlı Android 13 sürümünden önce başka bir beta daha test için gelecek. Tüm bunlar göz önüne alındığında Samsung'un bu ay bir sonraki One UI sürümü için beta programını başlatması mantıklı gözüküyor.

Galaxy S22 serisi, Google Pixel 6 serisinin ardından Android'in bir sonraki sürümünü ilk alacak olan en iyi Android telefonlar arasında yer alıyor.

Şu anda One UI 5.0'a dâhil edilecek özellikler hakkında çok az şey biliniyor. Bununla birlikte son sızıntılar, yeni nesil Android güncellemesinin medya oynatıcıda iyileştirmelerin yanı sıra büyük bir yazılım güncellemesinden bekleyeceğiniz bir dizi arayüz değişikliği içereceğini öne sürüyor.