Samsung Galaxy S22 Özellikleri Sızdırıldı
Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılarla birlikte Galaxy S22 özellikleri belli olmuş olabilir. Peki yeni model kullanıcılara neler sunacak?
Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni Galaxy S ailesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtıma aylar olsa da, yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılarla birlikte Galaxy S22 özellikleri belli olmuş olabilir.
Samsung Galaxy S22 Özellikleri Nasıl Olacak?
FrontTron isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşım; Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerine odaklanıyor.
Galaxy S22 Özellikleri
- Ekran: 6.06 inç LTPS
- Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Batarya: 3.800 mAh
Galaxy S22 Plus Özellikleri
- Ekran: 6.55 inç LTPS
- Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP
- Batarya: 4.600 mAh
Galaxy S22 Ultra Özellikleri
- Ekran: 6.81 inç LTPO
- Kamera: 108 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP
- Batarya: 5.000 mAh
Söz konusu sızıntıya baktığımızda; ekran, kamera ve batarya ile ilgili bazı veriler görüyoruz. Bu sızıntıdan yola çıkarak Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus temelde benzer özelliklere ancak ufak ayrımlara sahip olacak gibi gözüküyor. Galaxy S22 Ultra ise gerçekten ciddi farklar ile birlikte gelecek.
S22 (Rainbow)— Tron ❂ (@FrontTron) August 15, 2021
R=Base, G=Plus, B=Ultra
Display (https://t.co/D3piZX1AkS)
R: 6.06" LTPS
G: 6.55" LTPS
B: 6.81" LTPO
Camera
No UPC in S22 Series
R/G: 50(w)+12(t)+12(uw)
B: 108(w)+12(t)+12(t)+12(uw)+https://t.co/4oglV6drjh
Battery (estimate)
R: 3800
G: 4600
B: 5000
(1/2)
Daha önceki sızıntıları işin içine kattığımızda, yeni seride Exynos 2200 işlemciden güç alınması bekleniyor. AMD tarafından da desteklenen bu işlemci, bir mobil işlemcide ışın izleme yetenekleri sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca gölgelendime tarafında da ciddi beklentiler söz konusu.
Peki siz Samsung Galaxy S22 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller hangi özelliklere sahip olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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