Samsung Galaxy S22 Özellikleri Sızdırıldı

Samsung, önümüzdeki yılın başında yeni Galaxy S ailesi ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtıma aylar olsa da, yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni sızıntılarla birlikte Galaxy S22 özellikleri belli olmuş olabilir.

Samsung Galaxy S22 Özellikleri Nasıl Olacak?

FrontTron isimli kullanıcı tarafından yapılan paylaşım; Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerine odaklanıyor.

Galaxy S22 Özellikleri

Ekran: 6.06 inç LTPS

6.06 inç LTPS Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP + 12 MP Batarya: 3.800 mAh

Galaxy S22 Plus Özellikleri

Ekran: 6.55 inç LTPS

6.55 inç LTPS Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP + 12 MP Batarya: 4.600 mAh

Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran: 6.81 inç LTPO

6.81 inç LTPO Kamera: 108 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP

108 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP Batarya: 5.000 mAh

Söz konusu sızıntıya baktığımızda; ekran, kamera ve batarya ile ilgili bazı veriler görüyoruz. Bu sızıntıdan yola çıkarak Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus temelde benzer özelliklere ancak ufak ayrımlara sahip olacak gibi gözüküyor. Galaxy S22 Ultra ise gerçekten ciddi farklar ile birlikte gelecek.

S22 (Rainbow)

R=Base, G=Plus, B=Ultra



Display (https://t.co/D3piZX1AkS)

R: 6.06" LTPS

G: 6.55" LTPS

B: 6.81" LTPO



Camera

No UPC in S22 Series

R/G: 50(w)+12(t)+12(uw)

B: 108(w)+12(t)+12(t)+12(uw)+https://t.co/4oglV6drjh



Battery (estimate)

R: 3800

G: 4600

B: 5000



(1/2) — Tron ❂ (@FrontTron) August 15, 2021

Daha önceki sızıntıları işin içine kattığımızda, yeni seride Exynos 2200 işlemciden güç alınması bekleniyor. AMD tarafından da desteklenen bu işlemci, bir mobil işlemcide ışın izleme yetenekleri sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca gölgelendime tarafında da ciddi beklentiler söz konusu.

Peki siz Samsung Galaxy S22 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller hangi özelliklere sahip olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.