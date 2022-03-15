Samsung, Galaxy S22 Özelliklerini Eski Telefonlara Getiriyor

Galaxy S22 beraberinde birçok özgün özelliğiyle geldi ve büyük çoğunlukla kullanıcılar tarafından sevildi ancak Samsung'un bu yeni yazılım özelliklerinden bazılarını kullanmak için Galaxy S22'ye ihtiyacınız olmayacak.

Samsung, One UI 4.1'i, daha gelişmiş kamera özellikleri de dâhil olmak üzere son yıllardaki Galaxy telefonlarının ve tabletlerinin çoğuna getirmeyi vaat ediyor. Expert RAW düzenleme uygulamasına, daha gelişmiş nesne kaldırmaya ve daha basit fotoğraf paylaşımlarına daha eski telefonlardan erişebileceksiniz. Google Duo platformunu ve Grammarly donanımlı bir klavyeyi de gelecekte eski telefonlarda görmeyi bekleyebilirsiniz.

One UI 4.1 hangi telefonlara gelecek?

One UI 4.1 güncellemesi ilk olarak Samsung'un katlanabilir Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3'üne gelecek. İlerleyen süreçte Galaxy S21, S20 ve S10 ailelerine ve Galaxy Note serisine (Note 10+'dan itibaren) de gelecek. Galaxy Tab S7 FE ve diğer belirtilmemiş Tab S modelleri de yeni yazılımı alacak.

Samsung bu yeni özelliklerin güncelleme ile aktarımında cihaza, ülkeye ve operatöre göre değişiklik gösterebileceğini belirtse de belirli bir zaman çizelgesi sunmadı. En nihayetinde yalnızca One UI özelliklerini deneyimlemek için yeni donanım satın almayı tercih etmeyen birçok kullanıcı için bu atılım oldukça hoş.

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