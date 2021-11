Samsung Galaxy S22 Serisi Fiyatları Ortaya Çıktı: Cep Yakacak!

Samsung Galaxy S22, gelecek yıl için en çok beklenen amiral gemisi hatlarından biri. Samsung Galaxy S22 serisi fiyatları ise bu beklentileri hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Galaxy S22 yavaş yavaş geliyor ve şimdi üç model için de iddia edilen fiyatlandırma ile yeni bir sızıntı var.

Normal Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus (veya See Pro) mütevazı bir fiyat artışı görmeye eğilimliyken, Galaxy S22 Ultra 100 dolarlık artışla rekor yaşatabilir.

Twitter'da ortaya çıkan sızıntı, S22 Plus ve S22 Ultra'nın 256 GB temel depolama ile gelebileceğini ve fiyat artışlarını daha anlaşılır hale getirebileceğini söylüyor.

Ancak iPhone 13 ve Pixel 6'nın harika fiyatlara cazip deneyimler sunduğu bir dünyada bu söylentiler doğru çıkarsa, Samsung'un ne düşündüğünü sorgulamanıza neden olacak.

Galaxy S22'nin başlangıç ​​fiyatı 849 dolar, Galaxy S22 Plus'ın 1.049 dolara ve Galaxy S22 Ultra'nın 1.299 dolara yükseleceği bildiriliyor.

Galaxy S21 serisinin 2020'deki Galaxy S20 serisinden kesinlikle daha iyi bir fiyata sahip olduğunu düşünmüştük. Ancak çip sıkıntısının her yerde sorunlara neden olması nedeniyle akıllı telefon üretimi muhtemelen her zamankinden daha pahalı.

$799, $999 & $1199



Maybe a $50 increase on base and plus at maximum, bigger model could see up to a $100 increase.



Keep in mind, Plus and Ultra are expected to have 256gb of base storage pic.twitter.com/kwHs4u21mH