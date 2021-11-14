Samsung Galaxy S22 Serisi Fiyatları Ortaya Çıktı: Cep Yakacak!

Samsung Galaxy S22, gelecek yıl için en çok beklenen amiral gemisi hatlarından biri. Samsung Galaxy S22 serisi fiyatları ise bu beklentileri hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Galaxy S22 yavaş yavaş geliyor ve şimdi üç model için de iddia edilen fiyatlandırma ile yeni bir sızıntı var.

Normal Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus (veya See Pro) mütevazı bir fiyat artışı görmeye eğilimliyken, Galaxy S22 Ultra 100 dolarlık artışla rekor yaşatabilir.

Twitter'da ortaya çıkan sızıntı, S22 Plus ve S22 Ultra'nın 256 GB temel depolama ile gelebileceğini ve fiyat artışlarını daha anlaşılır hale getirebileceğini söylüyor.

Ancak iPhone 13 ve Pixel 6'nın harika fiyatlara cazip deneyimler sunduğu bir dünyada bu söylentiler doğru çıkarsa, Samsung'un ne düşündüğünü sorgulamanıza neden olacak.

Samsung Galaxy S22 Serisi Fiyatları

Galaxy S22'nin başlangıç ​​fiyatı 849 dolar, Galaxy S22 Plus'ın 1.049 dolara ve Galaxy S22 Ultra'nın 1.299 dolara yükseleceği bildiriliyor.

Galaxy S21 serisinin 2020'deki Galaxy S20 serisinden kesinlikle daha iyi bir fiyata sahip olduğunu düşünmüştük. Ancak çip sıkıntısının her yerde sorunlara neden olması nedeniyle akıllı telefon üretimi muhtemelen her zamankinden daha pahalı.

$799, $999 & $1199



Maybe a $50 increase on base and plus at maximum, bigger model could see up to a $100 increase.



Keep in mind, Plus and Ultra are expected to have 256gb of base storage pic.twitter.com/kwHs4u21mH — Anthony (@TheGalox_) November 11, 2021

Üç Galaxy S22 modelinden biri olan Ultra, şu ana kadar en ilginç olanı. Yakın tarihli bir sızıntı, S Pen için bir yer de dahil olmak üzere şimdiye kadarki en Note benzeri Galaxy S telefonu olduğunu gösterdi.

Samsung'un üç telefonu da küçültmeyi planladığı iddia ediliyor: S22'yi 6,2'den 6,1 inç'e, S22 Plus'ı 6,7'den 6,5 inç'e ve S22 Ultra'yı 6,9'dan 6,8 inç'e düşürmeyi planlıyor.

Her üç telefonun da çoğu pazarda yeni Snapdragon 898 çip üzerinde sisteme sahip olması ve bazılarının Exynos 2200'ü alması bekleniyor.

S22/S22 Plus'ta 50MP ana sensör ve yeni detay modu ile Ultra'da 108MP ana sensör ile kameraların mütevazı yükseltmeler göreceğini düşünüyoruz.

Söylentiler, Samsung'un Galaxy S21 FE'yi başlatmak için Ocak'ı beklediğine ve bunu takip eden Galaxy S22 ailesi için Şubat duyurusuna sahip olduğuna işaret ediyor.

Peki ya siz Samsung Galaxy S22 serisi fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.