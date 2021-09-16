Samsung Galaxy S22 Ultra Hızlı Şarjda Vites Yükseltecek

2022 yılına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde, Galaxy S22 modelleri ile ilgili daha çok sızıntıya tanıklık etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S22 Ultra, hızlı şarj konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra 45W Hızlı Şarj Desteği ile Gelecek

Temel olarak baktığımızda Galaxy S20 Ultra modelinde 45W hızlı şarj desteğinin kullanıldığını görmüştük. Öte taraftan Samsung, şaşırtıcı bir şekilde Galaxy S21 Ultra ile 25W hızlı şarj desteğine kritik bir geri dönüş yapmıştı. O zamandan bu yana söz konusu adımın neden atıldığından emin değildik ancak önümüzdeki sene itibarıyla bu durum, tekrar çözüme kavuşacak gibi gözüküyor.

Ice Universe tabanlı yeni bir rapora göre Galaxy S22 Ultra, 45W (10V / 4.5A) hızlı şarj desteği ile kutudan çıkacak. Raporda kutudan şarj adaptörünün çıkıp çıkmayacağı ya da bu şarj adaptörünün 45W desteğine sahip olup olmayacağı ile ilgili bir bilgi yer almıyor ancak geçmiş deneyimlere bakılırsa, bu destekten faydalanabilmek için harici bir adaptör almanız gerekecektir.

Kısa bir süre önce alınan sertifikalara göre Galaxy S22 ile Galaxy S22 Plus modellerinde 4.500 mAh, Galaxy S22 Ultra modelinde ise 5.000 mAh kapasitesinde batarya yer alacak. Buna ek olarak Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus modellerinin hızlı şarj konusunda nasıl bir yol izleyeceğinden emin değiliz.

Kamerada Geliştirme Sunmayabilir

Galaxy S serisindeki Ultra modeller, ağırlıklı olarak kamera tarafındaki başarıları ile öne çıkıyor. Galaxy S20 Ultra modelindeki çeşitli sorunların ardından, Galaxy S21 Ultra modelinde önemli geliştirmeler ile karşılaşmıştık. Buna karşın Galaxy S22 Ultra, önümüzdeki sene ekstra yenilikler sunmayabilir.

Söz konusu raporlar kötü gibi gözüküyor olsa da, Galaxy S21 Ultra'nın zaten dikkat çekici bir kameraya sahip olduğunu ve sınırları zorladığını unutmamak gerekiyor. Yani Galaxy S22 Ultra'da kamera yükseltmeleri görmemek, çok da önemli bir sorun olmayacaktır.

Nitekim şirket, kamera yerine diğer bileşenlere önem verebilir. Bu sayede diğer alanlarda da daha iyi deneyim elde etmek mümkün hale gelecektir. Yine de söz konusu iddiaların birer sızıntıdan ibaret olduğunu da vurgulamak isteriz. Samsung, belki de çeşitli yükseltme planlarına sahiptir ve bunu önümüzdeki senenin başında net bir şekilde görmüş olacağız.