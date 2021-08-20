Samsung Galaxy S22 Ultra Kamera Geliştirmesi Sunmayabilir

Samsung tarafından önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulmaya hazırlanan Galaxy S22 ailesi, şimdiden pek çok sızıntıya konuk olmaya başladı. Bazı yeni raporlara göre Galaxy S22 Ultra, yeni kamera geliştirmesi sunmayıp Galaxy S21 Ultra ile aynı kurulumu kullanabilir.

Samsung Galaxy S22 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Galaxy S serisindeki Ultra modeller, ağırlıklı olarak kamera tarafındaki başarıları ile öne çıkıyor. Galaxy S20 Ultra modelindeki çeşitli sorunların ardından, Galaxy S21 Ultra modelinde önemli geliştirmeler ile karşılaşmıştık. Buna karşın Galaxy S22 Ultra, önümüzdeki sene ekstra yenilikler sunmayabilir.

Söz konusu raporlar kötü gibi gözüküyor olsa da, Galaxy S21 Ultra'nın zaten dikkat çekici bir kameraya sahip olduğunu ve sınırları zorladığını unutmamak gerekiyor. Yani Galaxy S22 Ultra'da kamera yükseltmeleri görmemek, çok da önemli bir sorun olmayacaktır.

Nitekim şirket, kamera yerine diğer bileşenlere önem verebilir. Bu sayede diğer alanlarda da daha iyi deneyim elde etmek mümkün hale gelecektir. Yine de söz konusu iddiaların birer sızıntıdan ibaret olduğunu da vurgulamak isteriz. Samsung, belki de çeşitli yükseltme planlarına sahiptir ve bunu önümüzdeki senenin başında net bir şekilde görmüş olacağız.

Galaxy S22 Ailesi Nasıl Olacak?

Henüz kısa bir süre önce ortaya atılan başka bir sızıntı ise, Galaxy S22 ailesindeki teknik özelliklerin şu şekilde olacağını iddia etmişti:

Galaxy S22 Özellikleri

Ekran: 6.06 inç LTPS

6.06 inç LTPS Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP + 12 MP Batarya: 3.800 mAh

Galaxy S22 Plus Özellikleri

Ekran: 6.55 inç LTPS

6.55 inç LTPS Kamera: 50 MP + 12 MP + 12 MP

50 MP + 12 MP + 12 MP Batarya: 4.600 mAh

Galaxy S22 Ultra Özellikleri

Ekran: 6.81 inç LTPO

6.81 inç LTPO Kamera: 108 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP

108 MP + 12 MP + 12 MP + 12 MP Batarya: 5.000 mAh

Peki siz Samsung Galaxy S22 ailesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modeller hangi özelliklere sahip olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.