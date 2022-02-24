Samsung Galaxy S22 Ultra Kullanıcılarının Başı Ekran Hatasıyla Dertte!

Samsung Galaxy S22 Ultra incelemeleri yayınlanmaya başlandı ve çoğunlukla incelemeler ışık saçarken, hata raporları tam aksini iddia ediyor. Reddit'te ve Samsung forumlarında insanlar, ekran yenileme hızı ve çözünürlük ayarları yüksek olarak ayarlandığında ortaya çıkan, kolayca kopyalanabilen bir görüntü hatası olduğunu dile getiriyorlar. Bu olduğunda, özellikle video izlerken veya parmak izi tarayıcıyı kullanırken, ekranda garip titreyen çizgilerin belirdiği ifade ediliyor. İşte detaylar!

Samsung Galaxy S22 Ultra Ekran Hatası

Raporlar, bunun yalnızca Exynos 2200 yonga setini kullanan telefon sürümlerini etkilediğini (yani yalnızca Avrupalı müşteriler anlamına gelir) ve yenileme veya çözünürlük ayarlarının kapatılarak kolayca önlenebileceğini öne sürüyor. Yine de, süper pahalı bir telefon için para ödediyseniz, deneyimden gerçekten ödün vermek istemezsiniz. İyi haber şu ki, Samsung sorunun farkında ve bir düzeltmenin yolda olduğunu resmi kanalları üzerinden duyurdu.

Bir Reddit kullanıcısı, duyurudan önce şirketin zaten bir güncelleme hazırladığını ve sorunu çözmek için yakında bir yazılım güncellemesi yayınlayacağını söyleyen bir yorumun ekran görüntüsünü yayınladı. Bu arada sorunu önlemenin başka bir yolunun da ekran modunu Canlı olarak değiştirmek. Doğal seçeneğinin sorunu tetikleme olasılığının daha yüksek olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Bu sorun şimdilik sadece bazı cihazlarda ortaya çıkan bir sorun. S22 Ultra 25 Şubat'ta resmi olarak piyasaya çıkacağı için, yalnızca telefonlarını erken alan belirli kullanıcılar bu sorunu bildirmiş, bu nedenle ne kadar yaygın olduğu tam olarak net değil. Telefonu testeden bazı kuruluşlar bu sorunla karşı karşıya kalmadıklarını dile getirmişler.

Süper premium bir telefona para harcadığınızda, bütçeye uygun bir cihazdan daha iyi çalışmasını beklersiniz, ancak son zamanlarda amiral gemisi telefonlarda insanların neden bu kadar çok para ödediklerini sorgulamalarına neden olabilecek birçok sorun gördük. Samsung bu sorunlara yabancı değil - mesela Galaxy S20 Ultra'nın ana kamerasının yakın nesnelere odaklanma konusunda çok isteksiz olduğu garip bir otomatik odaklama sorunu vardı.

Peki üst düzey telefonlar ucuz seçeneklerden daha sorunlu olduğunda, tepkinizi nasıl ortaya koymalısınız? Çöümü oldukça basit, sadece orta sınıf bir telefon satın almaya bakın. Temelde aynı şekilde çalışıyorlar, size daha az maliyetli olur ve şirketler satışlarda yaşanan sorundan ötürü bir sonraki modelde daha dikkatli olmaya bakarlar. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.