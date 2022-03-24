Samsung Galaxy S22 Ultra Modelinde GPS Sorunu Keşfedildi

Galaxy S22 Ultra, geçen yılki amiral gemisine kıyasla birkaç önemli yükseltme sunuyor. Şirket ayrıca hem Exynos hem de Snapdragon işlemcileriyle farklı varyantlar sunmaya devam ediyor.

Bugün ise Samsung, Exynos varyantında önemli bir sorun olduğunu onayladı. Samsung, Avrupa'daki Exynos S22 Ultra modellerinde GPS işlevinin doğru çalışmadığına dair topluluk raporlarını onayladı. Kullanıcılar, Google Haritalar ve Waze kullanırken GPS'te sorun yaşadığını bildiriyor.

Forumdaki kullanıcılar telefonu yeniden başlatmak, A-GPS işlevselliğini sıfırlamak için GPS Durumu ve Araç Kutusu uygulamasını kullanmak ve pusulayı sıfırlamak gibi çeşitli geçici çözümler denediklerini ama sorunun çözülmediğini bildiriyor. Neyse ki çok geçmeden bir forum moderatörü Samsung'un sorunun farkında olduğunu ve sorunu çözmek için bir yazılım düzeltmesi üzerinde çalıştığını doğruladı.

Samsung Exynos Telefonlarda Yaşanan GPS Sorunuyla İlgili Açıklama Yaptı

"Samsung tarafından en son öğrendiklerim, GPS sorununu çözmek için bir yazılım düzeltmesinin hazırlandığı yönünde. Bunun için ("yakında" dışında) bir zaman çizelgesi verilmedi ancak lütfen gelecek yazılım güncellemelerini takipte olun."

Umarım bu, sorundan etkilenen kullanıcıların güncellemeyi almak için çok uzun süre beklemeleri gerekmediği anlamına gelir. Şimdilik GPS'e ihtiyacınız varsa yukarıda belirtilen geçici çözümlerden bazılarını deneyebilirsiniz. Olası bir farklı çözüm veya Samsung tarafından yeni açıklama geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.