Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri ve Görselleri Sızdırıldı

Dünya genelinde çok sayıda akıllı telefon kullanıcısı tarafından merak içerisinde beklenen Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri ve görselleri gün yüzüne çıktı. Peki, Galaxy S22 Ultra nasıl bir görünüme sahip olacak? Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Samsung Galaxy S22 Ultra Özellikleri ve Görselleri Ortaya Çıktı

Ekran: 6,8 inç, AMOLED

Çözünürlük: 1440 x 3200 piksel

Batarya: 5000 mAh

RAM: 12 GB

Önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen Galaxy S22 Ultra modeli ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda akıllı telefon kullanıcısının sabırsızlıkla beklediği cihazın bazı özellikleri ve görselleri sızdırıldı.

Sızdırılan görsellere baktığımızda Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S22 Ultra modelini tasarlarken Note serisinden ilham aldığını görüyoruz. Tasarım açısından Note serisine oldukça benzeyen telefonun alt kısmında S Pen yuvası, hoparlör, USB Type-C portu ve mikrofon yer alıyor. Üst kısımda da mikrofunun yer aldığını görüyoruz.

Galaxy S22 Ultra modelinin arka yüzeyinde yer alan kamera modülü bir çıkıntıya sahip. P şeklindeki kamera modülünün çıkıntılı bir tasarıma sahip olması bazı akıllı telefon kullanıcılarının hoşuna gitmeyebilir. Kare şeklindeki bir sensör periskop lense benziyor. Bu da telefonun muhtemelen 10x yakınlaştırma özelliğini içereceği anlamına geliyor.

Telefonun arka yüzeyine baktığımızda Samsung yazısının yer aldığını görüyoruz. Cihazın ön yüzeyi ise delikli ekran tasarımına sahip. Sızdırılan bilgilere göre 163.2 x 77.9 x 8.9 mm boyutlarındaki cihaz 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Kavisli ekrana sahip olan modelde AMOLED panelin tercih edildiği ileri sürüldü.

İddiaya göre Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Galaxy S22 Ultra isimli modelinin ekranı yüksek yenileme hızı sunacak. Muhtemelen cihazda 120Hz yenileme hızı desteği bulunacak. Akıllı telefon modelinin 1440 x 3200 piksel çözünürlük sunacağı iddia edildi.

İddiaya göre telefonda 5000 mAh batarya kapasitesi yer alacak. Telefonun destekleyeceği hızlı şarj teknolojisi ile ilgili herhangi bir detay bulunmuyor. Sızdırılan bilgilere göre cihazda 12 GB RAM yer alacak.

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