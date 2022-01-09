XEETECHCARE'in haberine göre Galaxy S22'nin S Pen kalemindeki giriş gecikmesi 2,8 milisaniye olacak. Aksesuarın önceki sürümünde bu gecikmenin 9 milisaniye olduğunu düşündüğünüzde gelecek yükseltmenin hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Samsung Galaxy S22 Ultra S Pen deneyimini yeni bir boyuta taşıyacak. İşte detaylar!

Bu gelişmenin Samsung Galaxy S22'nin beklenen Şubat lansmanını yavaşlatabileceğini düşünüyorsanız, bunu unutun. Bu, sadece Ultra modeli ve onunla birlikte gelecek olan S Pen kalemi hakkında bize ulaşan en son haber.

Samsung Galaxy S22 Ultra S Pen Neleri Değiştirecek?

Tepkimeyi artıracak olan bu iyileştirme, S Pen kullanıcıları için daha akıcı ve doğal bir deneyim sağlayacak ve serideki diğer modeller yerine Galaxy S22 Ultra'yı tercih etmenin bir başka nedeni olabilir. 9 ms gecikmeli S Pen, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra ve Galaxy S21 Ultra'ya eşlik eden bir aksesuardı.

Yazılım tarafında da bazı ince ayarlar ve optimizasyonlar da dahil olmak üzere 2022'de S Pen'e gelecek iyileştirmeler hakkında daha öncesinde söylentiler vardı ve bu sefer ekran kalemi için de entegre bir yuva olacak gibi görünüyor.

Aynı YouTube kaynağı, arka kasada beklenen 108MP ana sensör de dahil olmak üzere, bu yıl için üst düzey S22 modeli hakkında şimdiye kadar duyduğumuz diğer bazı söylentileri de yineledi. Gelen iddialara göre S22 ailesi 12 bit HDR'yi destekleyen ilk kameraya ev sahipliği yapacak.

Samsung'un S22 Ultra'ya eşlik edecek olan S Pen'i geliştirdiği söylentileri, şirketin saygı duyulan eski Note serisini bu yıl geride bıraktığının bir başka işareti. İyi haber şu ki, diğer Samsung telefonları bu boşluğu dolduruyor.

Galaxy S22 Ultra'nın yanı sıra Galaxy Z Fold 4'ün de yıl içinde S Pen desteğiyle gelmesi bekleniyor, ancak katlanabilir telefonlardaki farklı ekran türleri tekrar alternatif bir kaleme ihtiyaç olduğu anlamına gelebilir. Samsung, gelecekte S Pen desteğinin daha fazla cihazına geleceğini açıkça belirtti - ancak başka hiçbir telefonun Note gibi entegre bir S Pen yuvası sunmaması hayal kırıklığı yaratıyor.

Bu, değişmesini umduğumuz bir şey. Her halükarda Galaxy S22 Ultra, Note'un yerini alacak ve hatta bu evrimi yansıtmak için Samsung yeni bir isim değişikliğine bile gidebilir. Tasarımın S22 ve S22 Plus'tan önemli ölçüde farklı olduğu söyleniyor ve kameralar da görünüşe göre daha gelişmiş olacak. Her şey önümüzdeki ay yapılacak resmi lansmanla ortaya çıkacak.

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