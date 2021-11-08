Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Sızdırıldı

Samsung oldukça yakın bir zamanda yeni nesil amiral gemisi serisi Galaxy S22 ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sızıntıların giderek şiddetlenmeye başladığı bu dönemlerde, Galaxy S22 Ultra tasarımı ortaya çıkmış olabilir. Peki yeni model nasıl görünecek?

Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy S21 Ultra, Note serisinin ikonik ayrıntısı olan S-Pen desteği ile birlikte geliyordu ancak modelde S-Pen slotu bulunmadığı için onu ayrı bir şekilde taşımanız ve şarj etmeniz gerekiyordu. Söz konusu görüntüler kapsamında Galaxy S22 Ultra yerleşik S-Pen slotu ile birlikte gelecek gibi gözüküyor. Bu doğrultuda modelin direkt olarak S-Pen ile kutudan çıkacağını ve yine direkt olarak telefondan şarj edilebileceğini söyleyebiliriz.

Yine benzer şekilde Galaxy S21 serisinde yer alan kamera alanı çıkıntısının ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Nitekim Galaxy S21 serisindeki kamera çıkıntıları pek çok kullanıcının hoşuna gitmemişti ve atılan bu adımın geri bildirimlerden kaynaklandığı söylenebilir.

S-Pen detayına ek olarak temel tasarım hatları da Note serisini andıran şekilde uzun ve oval bir yapıya sahip. Şirket kısa bir süre önce Note serisinin ikonik özelliklerinin diğer modellere geleceğini açıklamıştı. Bu durum Galaxy Note serisinin geleceğine yönelik önemli soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor.

Galaxy S22 serisi ile 2022 yılının ilk çeyreğinde karşılaşmayı bekliyoruz ve bu olana dek, yeni modeller hakkında daha fazla sızıntıya tanıklık edeceğiz. Unutmayın ki modelin nihai tasarımı, burada aktarılanlardan önemli ölçüde farklı bir yapıya sahip olabilir.

Peki siz sızdırılan bu tasarım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni modelin tasarımı dikkat çekici bir yapıya sahip mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.