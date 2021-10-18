Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Sızdırıldı
Yeni bir sızıntı ile birlikte Galaxy S22 Ultra tasarımı gün yüzüne çıkmış olabilir. Peki yeni modelden neler beklemelisiniz?
Samsung tarafından önümüzdeki yılın başı itibarıyla tanıtılması beklenen Galaxy S22 modelleri, tasarım tarafında bazı ince dokunuşlarla birlikte gelecek. Yeni bir sızıntı ile birlikte Galaxy S22 Ultra tasarımı gün yüzüne çıkmış olabilir. Peki yeni modelden neler beklemelisiniz?
Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?
Galaxy S22 serisinin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olarak adlandırılan üç modele ev sahipliği yapması bekleniyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S22 Ultra, tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi, serinin her anlamda en gelişmiş modeli olacak.
Evet, sızıntının kaynağındaki görüntü yüksek çözünürlüğe sahip olmasa da kabaca her detayı görebilmemize olanak sunuyor. Öncelikli olarak arka kasa ile başlarsak Galaxy S21 Ultra ile benzer konumlandırma görüyoruz. Buna karşın kamerayı çevreleyen o tasarım ortadan kaldırılmış.
In fact, if we think from the perspective of reducing the weight of the camera, the current design is indeed the solution to minimize the weight of the camera, and the weight saved in this part is the S Pen pic.twitter.com/8LHIAWcl4M— Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2021
Arka taraftaki kurulumu kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:
- Ana Kamera
- Ultra Geniş Açılı Sensör
- Telefoto
- Periskop
- ToF Sensör
Fark etmiş olabileceğiniz üzere bu kurulum, yine Galaxy S21 Ultra ile benzer şekilde bir yapıya sahip ancak sensörlerin kendi içerisinde nasıl geliştirmelere sahip olacağı şu an için belli değil. Bazı kaynaklar kurulumun neredeyse birebir ölçüde aynı kalabileceğini söylerken, bazıları ise yeni modelde önemli geliştirmeler bekliyor.
Ön tarafa baktığımızda damla çentikli bir ekran görüyoruz. Çerçeveler her zamanki gibi oldukça ince yapıda ve bu, modelin çok daha şık görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca S-Pen desteği bu modelde de yer alacak gibi gözüküyor. Nitekim bu, beklediğimiz bir detaydı.
Samsung Galaxy S22 Ultra Hızlı Şarjda Vites Yükseltecek
2022 yılına gittikçe yaklaştığımız şu günlerde, Galaxy S22 modelleri ile ilgili daha çok sızıntıya tanıklık etmeye devam ediyoruz.
Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan yeni serinin 2022 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin tanıtımına kalan zaman daraldıkça, daha fazla detayla karşılaşmayı bekliyoruz.
Kaynak: GSMArena.com (Latest Samsung Galaxy S22 Ultra renders depict water drop camera design)
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