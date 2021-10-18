Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Sızdırıldı

Samsung tarafından önümüzdeki yılın başı itibarıyla tanıtılması beklenen Galaxy S22 modelleri, tasarım tarafında bazı ince dokunuşlarla birlikte gelecek. Yeni bir sızıntı ile birlikte Galaxy S22 Ultra tasarımı gün yüzüne çıkmış olabilir. Peki yeni modelden neler beklemelisiniz?

Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Nasıl Olacak?

Galaxy S22 serisinin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olarak adlandırılan üç modele ev sahipliği yapması bekleniyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S22 Ultra, tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi, serinin her anlamda en gelişmiş modeli olacak.

Evet, sızıntının kaynağındaki görüntü yüksek çözünürlüğe sahip olmasa da kabaca her detayı görebilmemize olanak sunuyor. Öncelikli olarak arka kasa ile başlarsak Galaxy S21 Ultra ile benzer konumlandırma görüyoruz. Buna karşın kamerayı çevreleyen o tasarım ortadan kaldırılmış.

In fact, if we think from the perspective of reducing the weight of the camera, the current design is indeed the solution to minimize the weight of the camera, and the weight saved in this part is the S Pen pic.twitter.com/8LHIAWcl4M — Ice universe (@UniverseIce) October 18, 2021

Arka taraftaki kurulumu kısaca şu şekilde özetleyebiliriz:

Ana Kamera

Ultra Geniş Açılı Sensör

Telefoto

Periskop

ToF Sensör

Fark etmiş olabileceğiniz üzere bu kurulum, yine Galaxy S21 Ultra ile benzer şekilde bir yapıya sahip ancak sensörlerin kendi içerisinde nasıl geliştirmelere sahip olacağı şu an için belli değil. Bazı kaynaklar kurulumun neredeyse birebir ölçüde aynı kalabileceğini söylerken, bazıları ise yeni modelde önemli geliştirmeler bekliyor.

Ön tarafa baktığımızda damla çentikli bir ekran görüyoruz. Çerçeveler her zamanki gibi oldukça ince yapıda ve bu, modelin çok daha şık görünmesine yardımcı oluyor. Ayrıca S-Pen desteği bu modelde de yer alacak gibi gözüküyor. Nitekim bu, beklediğimiz bir detaydı.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra modellerinden oluşan yeni serinin 2022 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor. Yeni modellerin tanıtımına kalan zaman daraldıkça, daha fazla detayla karşılaşmayı bekliyoruz.