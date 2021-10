Samsung Galaxy S22 Ultra Tasarımı Sızdırıldı

Samsung tarafından önümüzdeki yılın başı itibarıyla tanıtılması beklenen Galaxy S22 modelleri, tasarım tarafında bazı ince dokunuşlarla birlikte gelecek. Yeni bir sızıntı ile birlikte Galaxy S22 Ultra tasarımı gün yüzüne çıkmış olabilir. Peki yeni modelden neler beklemelisiniz?

Galaxy S22 serisinin Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olarak adlandırılan üç modele ev sahipliği yapması bekleniyor ve tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy S22 Ultra, tıpkı önceki nesillerde olduğu gibi, serinin her anlamda en gelişmiş modeli olacak.

Evet, sızıntının kaynağındaki görüntü yüksek çözünürlüğe sahip olmasa da kabaca her detayı görebilmemize olanak sunuyor. Öncelikli olarak arka kasa ile başlarsak Galaxy S21 Ultra ile benzer konumlandırma görüyoruz. Buna karşın kamerayı çevreleyen o tasarım ortadan kaldırılmış.

In fact, if we think from the perspective of reducing the weight of the camera, the current design is indeed the solution to minimize the weight of the camera, and the weight saved in this part is the S Pen pic.twitter.com/8LHIAWcl4M