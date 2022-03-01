Samsung Galaxy S22 Ultra TikTok Filtrelerinde Sıkıntı Çıkarıyor!

Samsung'un yeni Note benzeri telefonu Samsung Galaxy S22 Pro, birçok TikTok filtresinde yaşattığı sorunlarla kullanıcıların başını ağrıtıyor. Samsung Galaxy S22 Ultra, özellikle TikTok içerik üreticilerine hitap edecek bir cihaz değil, en azından henüz değil... İşte detaylar!

Samsung Galaxy S22 Ultra TikTok Filtrelerini Desteklemiyor

Bu doğru, ben TikTok. Bana öyle bakma. Çılgınca popüler olan sosyal medya platformunda dudak senkronizasyonu yapan, dans eden, hilelerle hava atan ve tuhaf beceriler sergileyen birçok orta yaşlı insan var. Gelen son bilgilere göre kullanıcılar bazı işe yarayan filtreleri sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorken, en yeni, en havalı ve belki de en karmaşık olanlardan bazıları Samsung'un önde gelen akıllı telefonunda çalışmıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra, mükemmel ve güçlü bir Android 12 telefonu. Arkada iki adet 10MP telefoto, 108MP genişliğinde ve 12MP ultra geniş ve önde 40MP kamera dahil olmak üzere harika bir güçlü kamera koleksiyonuna ev sahipliği yapıyor. Tüm bu gövde gösterilerine rağmen premium cihaz maalesef TikTok platformunda sınıfta kaldı.

Yağmur Damlası Kontrolü efekti (el hareketlerini kullanarak yağmur damlalarını dondurmanızı sağlıyor) veya SİMETRİ (yüzünüzün her iki tarafı da tam olarak aynı olsaydı nasıl görüneceğinizi görmenizi sağlıyor) gibi yeni, trend olan bir filtreyi kullanmayı denediğinizde uygulama size “Bu efekt bu cihazla çalışmıyor” uyarısı verecektir. Doğum yılınızı tahmin eden "Your Decade" gibi basit filtreler bile maalesef çalışmıyor.

Galaxy S22 Ultra'nın yüksek çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED, 120 Hz özellikli ekranında TikTok videoları izlemek isteyecek eminim binlerce kullanıcı vardır ama iş içerik üretmeye geldiğinde o noktada iki kez düşünmeniz gerekebilir. Teknik açıdan bakıldığında, bu, en azından kağıt üstünde pek mantıklı gelmiyor. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın 40 MP ön kamerası, hafif AR çalışmaları yapabilir.

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın arka kamera kurulumu, otomatik odaklamaya yardımcı olacak bir lazer içeriyor. Bunu bir öznenin ve çevresinin derinlik bilgilerini okuyarak yaptığını belirtmeden geçmeyelim. Samsung cihazın ön kasasına ek bir lazer daha eklemiş olsaydı, büyük ihtimalle tüm bu TikTok filtrelerini daha iyi destekleyebileceğini varsaymak durumundayım.

Henüz Samsung tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Varsayımlardan öte şirketin yapacağı açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır. Peki siz Samsung'un en yeni amiral gemisi model Samsung Galaxy S22 Ultra'nın TikTok filtrelerini desteklememesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesi üzerinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.