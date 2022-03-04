Samsung Galaxy S22 Ultra ve S Pen Dayanıklılık Testine Girdi

Samsung'un yeni Galaxy S22 serisi piyasaya sürüldü ve şimdiden cihazların ne kadar kötüye kullanılabileceğini gösteren testler gelmeye başladı.

Samsung Galaxy S22 testleri nasıl sonuçlandı?

Youtube kanalı PBKreviews, S22 ve S22 Ultra'nın dayanıklılıklarını test etmeye başladı. Telefonlar, çok tanıdık çizilme ve bükülme testlerine ve suya daldırma gibi diğer değerlendirmelere tabii tutuldu. PBKreviews ayrıca bir araba ile S22 Ultra'nın üzerinden geçti. Çizik testinde ekranları Gorilla Glass Victus+ ile kaplanmış her iki telefon da Mohs ile kontrol edildi. Cihazlarda 7. seviyede çizikler fark edildi. Parmak izi sensörü üzerinden ekrana benzer bir hasar vermek, kullanıcının biyometrisini tanıma özelliğini ise etkilemedi. Arka camdaki benzersiz kaplama sayesinde 7. seviyeye kadar olan çiziklerden kolaylıkla kurtulunabiliyor. Kenarlarını zorlamak metal çerçeveyi ortaya çıkarıyor ve bu da mmWave 5G anteninin üzerindeki alanın plastikten yapıldığını bizlere gösteriyor. Her iki cihaz da önden veya arkadan zorlayarak büküldüğünde eğilme gösterebiliyor. Ayrıca cam tarafı yere dönük bir S22 Ultra'nın üzerinden arabayla geçildiğinde ekranda sadece birkaç çizikle karşılaşılıyor.

Farklı bir test de JerryRigEverything isimli Youtube kanalı tarafından gerçekleştirilmiş.

S22 Ultra'nın çerçevesinin tamamı metalden yapılmış ols da paslanmaz çelik bir bıçağın darbesiyle telefon her zamanki gibi çizikler alıyor. Telefonu ikiye bölen JerryRigEverything telefonun suya dayanıklı yapısı ve S Pen'in Bluetooth özellikleri için şarj edilebilir kapasitör yapısının önceki S Pen serileri ile tamamen aynı olduğunu gözler önüne seriyor. Ayrıca çakmağıyla ekranın bazı kısımlarını yakıp, sensör algılama kısmını çizdikten sonra ultrasonik parmak izi okuyucunun hâlâ çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Bu testin tamamını da aşağıdan izleyebilirsiniz.