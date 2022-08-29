Samsung Galaxy S22'nin Yeni Güncellemesi Kamerayı İyileştiriyor

Samsung Galaxy S22 serisine kamera odaklı yeni bir güncelleme geldi. Telefon sahipleri güncellemenin şu anda S901NKSU2AVHB, S906NKSU2AVHB ve S906NKSU2AVHB ürün yazılımı sürümlerine geldiğini bildirdi. Henüz daha geniş bir sürüm hakkında bilgi yok ancak güncellemenin diğer pazarlara hızla ulaşacağını tahmin ediyoruz.

Samsung'un Galaxy S22 serisi, 2022'de oyun kısıtlamalarından kamerayla ilgili ince ayarlara kadar her şeyi ele alan birçok güncellemeyle karşımıza çıktı. Şimdi ise bir sonraki güncelleme de kameraya yoğun bir şekilde odaklanılmış gibi görünüyor.

Samsung Gelecekte Kamera Odaklı Güncellemelere Devam Edecek

Samsung, Kore forumunda Galaxy S22 serisinin bu ay kamera odaklı bir güncelleme alacağını belirtmişti. Daha spesifik olarak öne çıkan özellikler arasında hyperlapse modu ve geliştirilmiş QR kodu tarama hızlarını destekleyen 3x telefoto kamera yer alıyor.

Gelen yeni güncelleme ayrıca fotoğraf/gece/video modlarında "optimize edilmiş bellek ve AI motoru", fotoğraflar için geliştirilmiş HDR ve renkler, gece modu için geliştirilmiş renk ve parlaklık ve iyileştirilmiş video kalitesi ve stabilizasyon getiriyor.

Bu güncellemenin tüm cihazlara sunulması için bir zaman çizelgesi şu anda yok.