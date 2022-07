Samsung Galaxy S22'nin Yeni Renk Seçeneği Yolda Olabilir

Samsung Galaxy S22 almayı düşünüyor ncak mevcut renk seçeneklerinin hiçbirini beğenmiyorsanız Samsung'un yakında sizin için yeni bir seçeneği olabilir çünkü yakında lavanta moru tarzı bir renkle telefonun satışa sunulması bekleniyor.

Bu iddia, bir Samsung telefonunda mor bir duvar kağıdına benzeyen bir görüntü yayınlayan ve bunun gelecekte gelecek bir şey ile ilgili olduğuna dair yorum yapan sızıntılarıyla ünlü UniverseIce'dan geliyor. İddiaları kuvvetlendiren WinFuture yazarı Roland Quandt, aynı fikirde olduğunu belirtti ve aynı rengin Samsung Galaxy Buds 2 Pro için de geleceğini söyledi.

It seems that the new color of Galaxy S22, lavender purple, is coming. pic.twitter.com/cCJWnAYEty