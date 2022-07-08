Samsung Galaxy S22'nin Yeni Renk Seçeneği Yolda Olabilir

Samsung Galaxy S22 almayı düşünüyor ncak mevcut renk seçeneklerinin hiçbirini beğenmiyorsanız Samsung'un yakında sizin için yeni bir seçeneği olabilir çünkü yakında lavanta moru tarzı bir renkle telefonun satışa sunulması bekleniyor.

Bu iddia, bir Samsung telefonunda mor bir duvar kağıdına benzeyen bir görüntü yayınlayan ve bunun gelecekte gelecek bir şey ile ilgili olduğuna dair yorum yapan sızıntılarıyla ünlü UniverseIce'dan geliyor. İddiaları kuvvetlendiren WinFuture yazarı Roland Quandt, aynı fikirde olduğunu belirtti ve aynı rengin Samsung Galaxy Buds 2 Pro için de geleceğini söyledi.

It seems that the new color of Galaxy S22, lavender purple, is coming. pic.twitter.com/cCJWnAYEty — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2022

Samsung Galaxy S22'nin Yeni Renk Seçenekleri 15 Temmuz'da Gelebilir

Bu renk seçeneğinin Samsung Galaxy S22'nin kendisi için mi yoksa Galaxy S22 Plus veya Galaxy S22 Ultra için mi yoksa başka bir kombinasyon için mi olduğu belli değil ancak Samsung Galaxy S22 Ultra'ya veya birden fazla modele gelebileceğine dair bazı kanıtlar var.

Başka iddialar ise özellikle Galaxy S22 serisine yeni renk değil renklerin geleceğini söylüyor. Hatta iddialar 15 Temmuz tarihini de içeriyor bu yüzden yeni renklerin duyurulacağı tarih 15 Temmuz olabilir.

Bununla birlikte bu sızıntıların tümü doğru olsa bile herhangi bir yeni rengin tüm bölgelerde piyasaya sürülmeyebileceğini belirtmekte fayda var, bu nedenle gelecekte Samsung'un duyurularının küresel çapta mı yoksa bölgesel mi olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.