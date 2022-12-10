Samsung Galaxy S23 8K 30 FPS Video Kaydını Destekleyecek

Apple ve Android'in büyük isimleri yavaş yavaş amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmeye başlamışken Samsung tarafının beklenen telefonları Galaxy S23 ailesi henüz raflarda yerini almadı. Fakat firmanın telefon hakkında önemli geliştirmelerin peşinde koştuğu düşünülüyor.

Bugün ortaya çıkan bir bilgiye göre Samsung Galaxy S23 ailesi, 8K görüntü kalitesinde 30 FPS video kaydı yapabilecek. Galaxy S23, bu yönüyle 8K video kaydı yapabilen telefonlar arasında sıyrılacak.

Galaxy S23 Ultra Sayesinde 200 Megapiksel Lens ile 8K Videolar Mümkün Olacak

Samsung Galaxy S22 ailesi, 8K video kaydı yapabilen sayılı akıllı telefonlar arasındaydı. Ancak videoların 24 FPS ile sınırlandırılması, büyük bir akıcılık sorununa sebebiyet veriyordu. Galaxy S23 ailesi ile birlikte 30 FPS seviyesine çıkılacak.

8K video kaydındaki FPS artışının depolama sistemlerindeki optimizasyon ve güncellenmiş ISP ile birlikte gelen işlemci geliştirmeleri sayesinde mümkün olduğu düşünülüyor.

Samsung'un bu sene tanıttığı en büyük teknolojilerden biri 200 megapiksellik lensleri olarak görülüyor. Halihazırda birçok Android telefona lenslerini satan Samsung'un Galaxy S23 Ultra'da 200 megapiksellik lense yer vereceği neredeyse kesinleşmiş durumda.

Şimdiye kadar gelen duyumlar göz önüne alındığında, Samsung Galaxy S23 ailesinin telefon kamerası alanını derinden sarsmak için hazırlandığını söylemek mümkün.