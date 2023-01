Samsung Galaxy S23'ün Depolama Alanı Belli Oldu: 128 GB'a Elveda!

Samsung Galaxy S23'ün lansmanına 1 ay kadar bir süre kaldı ve telefonun pek çok özelliği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Söylenti değirmeninden gelen son haber, serideki üç modelin depolama alanının geçen yıla kıyasla 128 GB'dan değil 256 GB'dan başlayacağı yönünde.

Bu haber, sızıntılarıyla ünlü Ahmed Qwalder'den geliyor ve serinin Ultra modelinin ise 512 GB ve 1 TB yerleşik depolama ile sunulacağını öngörüyor.

Ayrıca Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus için 8 GB RAM ve Galaxy S23 Ultra için 12 GB RAM'den bahsediliyor ancak önceki sızıntılar Ultra telefonun 8 GB RAM'li bir versiyonunun da yolda olduğuna işaret ediyordu.

