Samsung Galaxy S23'ün Depolama Alanı Belli Oldu: 128 GB'a Elveda!

Samsung Galaxy S23'ün lansmanına 1 ay kadar bir süre kaldı ve telefonun pek çok özelliği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Söylenti değirmeninden gelen son haber, serideki üç modelin depolama alanının geçen yıla kıyasla 128 GB'dan değil 256 GB'dan başlayacağı yönünde.

Bu haber, sızıntılarıyla ünlü Ahmed Qwalder'den geliyor ve serinin Ultra modelinin ise 512 GB ve 1 TB yerleşik depolama ile sunulacağını öngörüyor.

Ayrıca Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus için 8 GB RAM ve Galaxy S23 Ultra için 12 GB RAM'den bahsediliyor ancak önceki sızıntılar Ultra telefonun 8 GB RAM'li bir versiyonunun da yolda olduğuna işaret ediyordu.

Samsung Galaxy S23, Minimum 256 GB Depolama ile Geliyor

⭕️Exclusively & officially🤩

Good news for Samsung fans

It's amazing to be



Galaxy S23 8Ram + 256G🔥

Galaxy S23+ 8Ram +256G🔥

Galaxy S23 Ultra 12R+256G+512G+1T



Goodbye 128G

I've been waiting for this move for a long time

A very good move from Samsung thanks @technizoconcept pic.twitter.com/7EZbA6tyjK — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) January 1, 2023

Bu yılki Galaxy S22, Galaxy S22 Plus'ta olduğu gibi 128 GB veya 256 GB dâhili depolama alanı ile sunuluyor. Galaxy S22 Ultra'ya geldiğimizde ise 128 GB, 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı karşımıza çıkıyordu.

Bu son sızıntıdan, 128 GB seçeneğinin her üç telefon için de kaldırılacağı ve başka bir seçenek eklenmeyeceği görülüyor. Bu da fiyatı aynı kaldığı takdirde kullanıcıların ekstra fiyat ödemeden bu yıl daha yüksek depolama alanı bulunan bir telefona sahip olabilecekleri anlamına geliyor.

Buradaki asıl merak edilen nokta 128 GB'ın bile günümüzde fazlasıyla yeterli olduğu noktada en az 256 GB seçenek sunmanın ne kadar mantıklı olduğu yönünde. Yine de bu kararı Galaxy S23 lansmanı sonrasında kullanıcılar verecek.