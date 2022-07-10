Samsung Galaxy S23'te Exynos İşlemciler Olmayacak

Samsung Galaxy telefonları satın aldığınız yere bağlı olarak iki farklı işlemci ile gelebiliyor. Avrupa ve Asya dışında kalan bölgelerde Galaxy cihazları Exynos işlemciler ile piayasaya sürülüyor. Uzun süredir bu yöntemi kullanan şirket farklı bir karar almak üzere. Uzmanlar artık Galaxy S23 serisi için küresel ölçekte Snapdragon işlemcilerinin kullanılacağını düşünüyor.

Geçmişte Exynos işlemcili Samsung cihazları kullanıcılar tarafından topa tutulmuştu. Özellikle düşük performans, kısa pil ömrü ve ısı sorunları gibi şikayetlerle imza toplayan kullanıcılar, Samsung'tan Snapdragon işlemcili Galaxy cihazlarını tüm dünya için sunmasını istemişti.

Galaxy S22'nin satışa çıktığı bölgelerin %70'inde Qualcomm Snapdragon işlemcilerini görmüştük. Kullanıcıların şikayetlerine kulak vermiş gibi duran teknoloji devi artık böyle bir dağılım yapmak yerine dünya genelinde tüm Galaxy S23'lerde Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerine yer verecek.

Samsung Kendi İşlemcisi Yerine Snapdragon'ı Tercih Ediyor!

Şu an piyasadaki en güçlü mobil cihaz işlemcilerinden olan Snapdragon 8 Gen 2, Galaxy S23lerin işlem gücünü sırtlayacak gibi duruyor. Son yıllarda kendi işlemcilerine yaptıkları yatırımlarla dikkat çeken Samsung, en ünlü telefon serilerinin yeni modeli için hiçbir şeyi riske atmak istemiyor. Çünkü uzmanlara göre Samsung'un böyle bir hamle yapmasının sebebi yeni duyurulacak olan Exynos işlemcilerin Snapdragon 8 Gen 2'den çok daha düşük bir performans göstermesinden kaynaklanıyor olabilir.

Snapdragon 8 Gen 2'nin ulaşılamaz gücü sayeside uzun süreler boyunca üst segment Android telefonların vazgeçilmezlerinden biri olması bekleniyor. Qualcomm şirketi, şu an M2 çiplerle kıyaslanan Snapdragon 8 Gen 2 sayesinde pazarda büyük bir pay kazanacak.

Samsung, bu senenin başında Galaxy serisi cihazları için "eşsiz" bir yonga seti tasarımı üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Şirketin Exynos'ları kullanmama kararı sonrası yeni gelecek işlemcilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.