Samsung Galaxy S23 FE'nin Özelliklerine Dair Yeni Detaylar: Kablosuz Şarj ve Dahası!

Wireless Power Consortium web sitesi tarafından açıklandığı üzere, Samsung'un yaklaşmakta olan Galaxy S23 FE akıllı telefonu kablosuz şarjı destekleyecek ancak kablosuz şarj hızı 4.4W ile sınırlı olacak.

Galaxy S23 FE, Galaxy S20 FE gibi önceki modellere benzer şekilde biri Snapdragon 8+ Gen 1 ve diğeri Exynos 2200 ile olmak üzere iki farklı işlemci varyantıyla gelecek.

Samsung Galaxy S23 FE Beklenen Özellikler

Akıllı telefon, 120Hz ekran yenileme hızına sahip 6,4 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, önceki FE serilerine göre nispeten daha küçük olacak.

6/8 GB RAM ve 128/256 GB dâhili depolama seçenekleriyle gelecek olan Galaxy S23 FE. 25W kablolu şarj ile 4.500 mAh pile sahip olacak.

Kameraya geldiğimizde ise Galaxy S23 FE, 50MP ana kamera liderliğinde üçlü bir arka kamera ünitesine sahip olacak. İkincil ve üçüncül kameralarla ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

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