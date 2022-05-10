Samsung'un Galaxy S23'te Kaç MP Kamera Kullanacağı Belli Oldu

Samsung, 200MP yeni bir sensör geliştiriyor ve bu sensörün Galaxy S23 veya Galaxy S23 Ultra için öncü olması bekleniyor.

Samsung, geçen Eylül ayında 200MP ISOCELLL HP1 kamerasını tanıttı ancak henüz hiçbir akıllı telefonunda kullanmadı. Samsung'dan ilk 200MP kameralı akıllı telefonu hakkında daha fazla ayrıntı beklerken Kore kaynaklı haber sitesi ETNews, Samsung'un gelecek yılki Galaxy S23 Ultra'da kullanılması beklenen yeni 200MP kamera sensörünü geliştirmeyi bitirdiğini iddia ediyor.

Haber ayrıca Koreli şirketin kamera bölümü olan Samsung Electro-Mechanics'in yeni 200MP sensör birimlerinin %70'ini, kalan %30'un ise Samsung Electronics tarafından üretileceğini iddia ediyor.

Samsung Kamera Konusunda Ortalamayı Yükseltmeye Devam Ediyor

Samsung mevcut amiral gemisi S22 serisinde 108MP kameraya yer vererek segmenti oldukça üst bir çıtaya taşımıştı. Galaxy S23'ün en azından bu yıl tanıtılması beklendiği senaryoda bu yeni 200MP sensörün geliştirme sürecinin tamamlanmasının bu kadar erken olacağı tahmin edilmiyordu. Yeni gelen iddialar kameranın geliştirme sürecinin tamamlandığını ve Galaxy S23'te kullanılacağını işaret ediyor.

Bunun yanı sıra Samsung'un Galaxy serisi için yeni işlemci üretmeye başladığını geçtiğimiz aylarda aktarmıştık. Bu, Samsung'un Exynos işlemcilerden vazgeçeceği anlamına geliyor ancak S23 serisinde hangi işlemciyi kullanacağı noktasında henüz bir bilgi yok.

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