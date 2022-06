Samsung Galaxy S23 Kamerasıyla İlgili Yeni Söylentiler Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 veya Samsung Galaxy S23 Plus'tan bir kamera devrimi bekliyorsanız üzülebilirsiniz çünkü son gelen bir sızıntı, sensörlerden en az birinin Samsung Galaxy S22'lerinkiyle aynı olacağını öne sürüyor. GalaxyClub'a göre Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus, tıpkı Galaxy S22 ve Samsung Galaxy S22 Plus gibi 10MP telefoto kameraya sahip olacak.

Şimdilik bunun aynı sensör olup olmayacağı bilmiyor aynı 3x optik yakınlaştırmayı sunup sunmayacağı bilinmiyor ancak görünüşe göre aynı megapiksele sahip olduğu göz önüne alındığında, diğer özelliklerin de aynı olması muhtemel.

Kaynağın belirttiği üzere Samsung Galaxy S22 tarafından kullanılan 10MP telefoto kamera bu yıl seriye katıldı, önceki iki modelde farklı bir telefoto kamera kullanılıyordu. Samsung, her bileşeni her yıl değiştirip yükseltecek bir firma değil, bu nedenle şirket muhtemelen bu 10MP sensörde en az bir yıl daha kullanım ömrü görüyor.

Samsung, Galaxy S23'ün Geniş ve Selfie Kamerasında Yükseltmeler Yapabilir

Aynı mantıkla, Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus'ın Galaxy S22 ve S22 Plus ile aynı 50MP ana sensörü kullandığını görebiliriz çünkü o da bu yılın yeni teknolojilerindendi. Bu noktada henüz herhangi bir söylenti olmasa da bunu tahmin olarak ele alabiliriz.

Bununla birlikte, aynı 12MP'lik kamera birkaç yıldır kullanıldığı için en azından ultra geniş kamerada yükseltmeler görebiliriz ve ayrıca selfie kamerada yükseltmeler olması da muhtemel.

Peki siz Samsung Galaxy S23 kamerasından neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.