Samsung Galaxy S23'ün Lansman Tarihi Kesinleşiyor

Şimdiye kadar duyduğumuz Samsung Galaxy S23 söylentilerinin çoğu, Şubat 2023 lansmanına işaret ediyor ancak yeni bir rapor ekstra kesinlik sağlıyor. Görünüşe göre amiral gemisi telefon Samsung Galaxy S23, gerçekten Şubat ayında hatta ayın başında ortaya çıkacak.

Güney Koreli yayın kuruluşu Chosun'a göre lansman için 2023 Şubat'ının "ilk haftası" planlanıyor ancak ay Çarşamba günü başladığından bunun ilk hafta sonundan önce mi yoksa ilk yedi gün içinde mi olduğu belli değil.

Rapor, Samsung'un San Francisco, California'da Galaxy S23 serisi için yüz yüze bir medya brifingi düzenlemeyi planladığını da belirtiyor. Bu etkinlik gerçekleşirse 2020'den beri pandemi ile ilgili bariz nedenlerden dolayı ilk kez gerçekleşmiş olacak.

Satışa Çıkarılacağı Tarih de Belli

Bu son söylentide yer alan bir diğer haber de Galaxy S23 telefonlarının 17 Şubat'a satışa çıkarılacağı yönünde. Görünüşe göre "yoğunlaşan rekabet", Samsung'un cihazları olabildiğince çabuk çıkarmak istemesinin en büyük nedeni. Bu yıl Samsung Galaxy S22 serisi 9 Şubat 2022 Çarşamba günü piyasaya sürülmüştü.

Peki sizin Samsung Galaxy S23'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.