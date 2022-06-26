Samsung Galaxy S23'ün Ön Kamerası Hakkında İlk Detaylar Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S23 ile ilgili söylentiler hız kazanmaya başlıyor ve en son dikkat çeken söylenti telefonun selfie kamerası ile ilgili. Samsung telefonun ön tarafında bir ekran altı kameraya henüz geçmeyecek gibi görünüyor. Haber, Güney Kore'deki tedarik zinciri kaynaklarından geliyor ve bu, Galaxy S23 telefonlarının öncekiler gibi ekranda delikli çentiklere sahip olacağı anlamına geliyor. Bu özel bileşenin değişmesi için Galaxy S24'ü beklememiz gerekebilir.

Samsung'un ekranın altına bir selfie kamerası koymasını ertelemesi için hiçbir sebep yok ancak birçok olasılık var. Belki de Samsung fotoğraf kalitesinden memnun değil veya belki de telefonun fiyatını çok fazla yükselteceğinden endişeleniyor.

Bu söylentiyi daha şaşırtıcı yapan şey Samsung Galaxy Z Fold 3'te gömülü 4 MP ekran altı kameranın olması. Samsung, ortaya çıkan fotoğraflar ve videolar nispeten düşük çözünürlükte olsa bile teknolojinin nasıl yapılacağını ve çalıştırılacağını biliyor ve muhtemelen buradaki önemli nokta da bu. Samsung'un ekran altı kameralı bir telefon ekranına sahip olabilmek için kamera kalitesinden ödün vermek istememesi şu noktada mantıklı bir seçenek gibi görünüyor.

Ekran Altı Kamera Teknolojisi Gelecekte Daha İyi Duruma Gelebilir

Birkaç gün önce standart Galaxy S23 ve S23 Plus modellerinin selfie kamera çözünürlüğünün 12MP'ye yükseltileceği iddiaları ortaya çıkmıştı.

Bahsi geçen Galaxy Z Fold 3 ve Xiaomi Mix 4 gibi diğer telefonlar da dâhil olmak üzere birçok telefonda ekran altı kameralar gördük ancak teknolojinin henüz ilk kullanıma hazır olmadığını söylesek yalan olmaz. Ekran altı selfie kameraları önemli bir teknoloji olsa da mühendislik zorlukları ve ekran altı kameraların geleneksel kamera ünitelerine kıyasla daha zorlu performanslardan geçtiği hesaba katılmalı.

Elbette zamanla diğer akıllı telefon bileşenlerinde olduğu gibi bunda da ilerleme olacak ancak Samsung, Galaxy S23'te ekran altı selfie kamerasını kullanmamaya karar verise bu daha fazla iyileştirme yapılması gerektiğinin bir başka işareti demektir.

Galaxy S23'ün 2023'ün başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.