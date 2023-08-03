Samsung Galaxy S23 FE'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Samsung geçen ay Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Z Flip 5'i duyururken, şirket 2023 yılı içerisinde Galaxy S23 FE'yi de piyasaya sürmeyi planlıyor.

Telefona dair şu ana dek pek çok sızıntıyla karşı karşıya kalmış olsak da sızıntılarıyla ünlü Yogesh Brar'dan gelen yeni bir tweet, bu sefer telefonun tüm özelliklerine göz atmamızı sağlıyor.

Samsung Galaxy S23 FE Özellikleri (Sızıntı)

Yogesh Brar'ın Galaxy S23 FE özelliklerini paylaştığı tweet'e göre telefon değişken 120Hz yenileme hızı desteğine sahip 6,4 inç FHD+ AMOLED ekranla gelecek.

Normalde telefonda Exynos 2200 işlemcinin kullanılacağına dair sızıntılar duymuştuk ancak şimdi bazı bölgelerin bunun yerine Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinin kullanılacağı öne sürülüyor.

Her iki durumda da telefonun 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelmesi bekleniyor.

Pil konusunda tıpkı diğer FE sürümlerinde olduğu gibi Samsung, 4.500 mAh pil ve 25W şarja bağlı kalacak gibi görünüyor ancak telefon kablosuz şarjı destekleyecek.

Kameralara geçecek olursak Galaxy S23 FE, OIS özellikli 50MP ana kameranın yanı sıra 8MP ultra geniş kamera ve 12MP telefoto kamera ile gelecek.

Neredeyse tüm özellikler artık açık bir şekilde ortaya çıktığından Samsung'un yakında her şeyi resmî olarak duyurmasını bekleyebiliriz. Peki siz Galaxy S23 FE'den neler bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.