Samsung Galaxy S23 Serisinin Pil Kapasitesi ve Şarj Hızı Belli Oldu

Samsung'un Galaxy S23 serisini gelecek yılın ilk haftalarında piyasaya sürmesi bekleniyor ve telefon hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıkaran söylentiler ve iddialar artmaya devam ediyor.

Samsung merkezli sızıntılarıyla ünlü Ice Universe'e göre Galaxy S23 ve Galaxy S23+'ın pilleri önceki modellere göre biraz daha yüksek kapasiteye sahip olacak. Yine de şarj hızlarında herhangi bir değişiklik görülmesi şu aşamada beklenmiyor.

Ayrıca Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra'nın sırasıyla Pembe ve Yeşil renklerine sahip olduğunu yansıtan tanıtım görsellerini gördük. Bu aynı zamanda Samsung'un yeni amiral gemilerinin ilk görüntüleri olma değeri de taşıyor.

Samsung Galaxy S23 Serisi Pil Kapasitesinde Artış Alacak

Samsung Galaxy S23'ün, normal S22'deki 3.700 mAh pile kıyasla 25W hızlı şarjlı 3.900 mAh pile sahip olması bekleniyor. Galaxy S23+ ayrıca 45W hızlı şarj ile 4.700 mAh'a çıkıyor. Galaxy S23 Ultra, Samsung'un 2020'nin başından beri Ultra cihazlarında uyguladığı 5.000 mAh pil ve 45 W hızlı şarja sahip olacak.

Ayrıca üstte yer alan yeni tanıtım görselleri Samsung'un ürünleri arasındaki renk kombinlerini de gözler önüne seriyor. Artık Galaxy S23 serisi için son düzlüğe giriyoruz bu nedenle telefon hakkında çok daha fazla tanıtımla karşılaşmamız oldukça muhtemel.