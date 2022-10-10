Samsung Galaxy S23'ün Pil ve Ekranıyla İlgili Yeni Sızıntılar Geldi

Galaxy S23 serisi sızıntıları son dönemde âdeta yağmaya başladı. Son birkaç gündür Samsung'un yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonları hakkında daha fazla şey duyuyoruz. Serinin standart modeliyle ilgili şimdi de yeni bir sızıntı ortaya çıktı. Bu sızıntı telefonun ekran ve pil özelliklerini ortaya çıkarıyor.

Digital Chat Station, Weibo'da Samsung Galaxy S23 hakkında birkaç ayrıntı paylaştı. Digital Chat Station, telefonun 3.900 mAh pil ile geleceğini söylüyor. Karşılaştırmak gerekirse Galaxy S22'nin daha küçük 3.700 mAh pili var. Oysa Galaxy S21 daha büyük bir 4.000 mAh pile sahipti.

Şarj hızı söz konusu olduğunda ise bir yükseltme olmayabilir. Sızıntı yapan kişi, yalnızca Çin'in küçük ekranlı amiral gemisi akıllı telefonlarının gerisinde kalacağını ima ediyor.

Samsung Galaxy S23, 6.1 inç OLED Ekranla Geliyor

Son olarak, cihazın 6.1 inç düz esnek OLED ekrana sahip olacağını açıklıyor. Ekran FHD+ çözünürlük sunacak. Ne yenileme hızı ne de LTPO teknolojisi hakkında hiçbir şey belli değil.

İlginç bir şekilde Weibo gönderisinin sonunda Digital Chat Station, eksikliklere rağmen Galaxy S23'ün iyi bir telefon olacağını belirtiyor. Telefon biraz daha büyük bir pil ve Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ile Galaxy S22'den daha iyi özellikler sunabilir gibi görünüyor.

Peki ya sizin Samsung Galaxy S23 ve daha büyük kardeşleri Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.