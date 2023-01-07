Samsung Galaxy S23 Serisinin Çıkış Tarihi Açıklandı

Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe tarafından belirtildiği üzere, Samsung'un Kolombiya web sitesine göre bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat olarak belirlendi.

Duyurunun görüntüsü, Samsung'un yaklaşmakta olan en yeni Android telefonlarının üçlü arka kamera ünitesine sahip olacağını vurguluyor. Bu kameralar dikey olarak yerleştirilmiş durumda ve önceki Galaxy S22 modelinde gördüğümüz kıyasla oldukça tanıdık geliyor. Bu aynı zamanda önceki Galaxy S23 sızıntılarını da doğruluyor.

Samsung Galaxy S23 Serisi 1 Şubat'ta Geliyor

Breaking！

Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC — Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023

Görselde ayrıca optik zoom (telefoto kamera) ile kullanılan, muhtemelen birincil ve ultra geniş açılı lens olmak üzere iki büyük sensör sergileniyor. İlk söylentilere göre ana kameralardan biri 200MP sensöre sahip olacak. Söylentilerden bahsetmişken, ilk raporlardan biri yaklaşan Galaxy S23 serisi için Şubat ayı başlarında piyasaya sürüleceğini ima ediyordu ve şimdi bu söylenti doğru gibi görünüyor.

Ayrıca diğer söylentiler Samsung'un tüm modellerde standart 128 GB depolama varyantını 256 GB ile değiştirdiğine işaret ediyordu, üstelik bu değişikliğe rağmen fiyatların fırlamaması heyecan verici.

Lansman tarihinin de belli olmasıyla birlikte, lansmana artık çok yaklaştığımızı biliyoruz. Lansmana doğru ilerlerken yaklaşan amiral gemisi modelleri hakkında, özellikle donanım cephesinde daha fazla yeni ayrıntı bekleyebiliriz. Tasarım açısından ise Galaxy S22 serisinden radikal farklılıklar görmeyeceğiz gibi görünüyor.