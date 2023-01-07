Samsung Galaxy S23 Serisinin Çıkış Tarihi Açıklandı
Samsung'un amiral gemisi serisinin yeni üyesi Galaxy S23 serisinin çıkış tarihi açıklandı. İşte detaylar!
Sızıntılarıyla ünlü Ice Universe tarafından belirtildiği üzere, Samsung'un Kolombiya web sitesine göre bir sonraki Galaxy Unpacked etkinliği 1 Şubat olarak belirlendi.
Duyurunun görüntüsü, Samsung'un yaklaşmakta olan en yeni Android telefonlarının üçlü arka kamera ünitesine sahip olacağını vurguluyor. Bu kameralar dikey olarak yerleştirilmiş durumda ve önceki Galaxy S22 modelinde gördüğümüz kıyasla oldukça tanıdık geliyor. Bu aynı zamanda önceki Galaxy S23 sızıntılarını da doğruluyor.
Samsung Galaxy S23 Serisi 1 Şubat'ta Geliyor
Breaking！— Ice universe (@UniverseIce) January 7, 2023
Galaxy S23 series , February 1st! pic.twitter.com/ACKfp8hFLC
Görselde ayrıca optik zoom (telefoto kamera) ile kullanılan, muhtemelen birincil ve ultra geniş açılı lens olmak üzere iki büyük sensör sergileniyor. İlk söylentilere göre ana kameralardan biri 200MP sensöre sahip olacak. Söylentilerden bahsetmişken, ilk raporlardan biri yaklaşan Galaxy S23 serisi için Şubat ayı başlarında piyasaya sürüleceğini ima ediyordu ve şimdi bu söylenti doğru gibi görünüyor.
Ayrıca diğer söylentiler Samsung'un tüm modellerde standart 128 GB depolama varyantını 256 GB ile değiştirdiğine işaret ediyordu, üstelik bu değişikliğe rağmen fiyatların fırlamaması heyecan verici.
Lansman tarihinin de belli olmasıyla birlikte, lansmana artık çok yaklaştığımızı biliyoruz. Lansmana doğru ilerlerken yaklaşan amiral gemisi modelleri hakkında, özellikle donanım cephesinde daha fazla yeni ayrıntı bekleyebiliriz. Tasarım açısından ise Galaxy S22 serisinden radikal farklılıklar görmeyeceğiz gibi görünüyor.
Samsung Galaxy S23'ün Depolama Alanı Belli Oldu: 128 GB'a Elveda!
Samsung Galaxy S23'ün lansmanına 1 ay kadar bir süre kaldı ve telefonun pek çok özelliği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
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