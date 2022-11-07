Samsung Galaxy S23 Serisinin İşlemcisi Nihayet Belli Oldu

Daha önce bazı raporlarda belirtildiği üzere yaklaşmakta olan Galaxy S23 serisi, Exynos işlemcisini bırakacak ve tamamen Snapdragon işlemcisinden gücünü alacak. Qualcomm CFO'su Akash Palkhiwala, 2022 yılının son çeyreğinin mali raporlarını açıklarken Samsung amiral gemilerinde kendi işlemcilerinin kullanılacağını doğruladı.

Dünya'nın en güçlü telefonlarından biri olan Samsung'un amiral gemisi serisinin yeni üyesi, Dünya genelinde aynı işlemci ile piyasaya sürülecek.

Qualcomm, kendi işlemcilerini kullanacak olan Galaxy S23 serisi cihazlarının piyasaya sürülmesiyle 2023 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir büyüme kaydetmeyi bekliyor. Ayrıca tarihler daha güçlü satışları teşvik eden Galaxy S23 lansmanı ile aynı zamana denk geliyor.

Samsung, Qualcomm ile Çok Yıllı Anlaşma İmzaladı

Buna ek olarak raporlar, Samsung'un üst segment telefonlarında Qualcomm işlemcilerinin kullanımı için çok yıllı anlaşmaya vardığını da doğruluyor. Bu da gelecek yıllarda Galaxy S23 serisi dışındaki modellerde de Qualcomm Snapdragon işlemcilerini göreceğimiz anlamına geliyor.

Bu işlemci değişikliğinin kolay olmayacağını ve beraberinde alışılagelmişin dışında sorunlar getirebileceğini unutmamak gerek, bu nedenle Galaxy S23 her açıdan gündem yaratacak bir akıllı telefon olabilir.