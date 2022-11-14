Samsung Galaxy S23 Ultra Kamerasıyla Çekilen İlk Fotoğraf Paylaşıldı

Samsung Galaxy S23 serisine giderek daha da yaklaştığımız bu dönemlerde serinin telefonlarıyla ilgili bir dizi sızıntı ve bilgi gelmeye devam ediyor. En son serideki modellerin işlemcisi ve lansman tarihiyle ilgili bilgiler gelirken bugün telefonun merakla beklenen 200MP kamerasından ilk görüntü geldi.

Daha önce gelen söylentiler, serideki yalnızca Galaxy S23 Ultra modelinde 200MP çözünürlük olacağını ortaya koyuyordu. Bu noktada en çok merak edilen nokta bu MP artışının sadece sayıdan ibaret mi olacağı yoksa Galaxy S22 Ultra'daki 108MP kameranın üzerine gerçek anlamda iyileştirme sunup sunamayacağı ile ilgiliydi.

Pek çok sızıntıyı gerçekleştiren Ice Universe, bu bal kabağı fotoğrafını paylaşan isim. Kendisi fotoğrafın Galaxy S23 Ultra'nın 200MP kamerasıyla çekildiğini iddia ediyor.

Ice Universe shared a cropped (first) sample photo coming out of Samsung’s upcoming flagship phone, the Galaxy S23 Ultra, along with a comparison with Galaxy S22 Ultra and Pixel 7 Pro.



S23U • S22U • Pixel 7 Pro

Cropped Samples pic.twitter.com/AC7dLBPu1f — Alvin (@sondesix) November 14, 2022

Daha Ucuz Bir Galaxy S23 Modeli Görebiliriz

Samsung'un Galaxy S23 modeli için bazı özel planları da olduğu söyleniyor. Galaxy S23 Ultra'nın Galaxy S22 modellerine göre daha iyi dokunsal geri bildirime sahip olacağı ancak standart Galaxy S23 modelinde bu özelliğin olmayacağı söyleniyor.

Samsung'un bu tip benzeri iyileştirmeleri kasti olarak standart modellerine yapmadığı belirtilse de bunun biraz daha farklı özellikli ve uygun fiyatlı bir S23 FE modeli için olduğunu söyleyen kaynaklar da mevcut.

Yine de bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili somut deliller yok, keza Samsung bu yılki S22 serisinde FE modeline yer vermemişti.