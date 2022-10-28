Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Kamerasıyla İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Samsung Galaxy S23 Ultra ile ilgili her geçen gün yeni detaylar paylaşılıyor ve bugün telefonun kamerasıyla ilgili daha net bilgilere sahibiz.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Kamerasıyla İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı
Barış Bulut
Barış Bulut -

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın, 3x ve 10x periskop olan selefi ile çoğunlukla aynı yakınlaştırma kameralarını elinde tutacağı bekleniyordu ve bu nedenle çoğunlukla benzer görüntü kalitesi bekliyorduk ancak sızıntılarıyla ünlü Ice Universe'e göre Galaxy S23 Ultra çok daha iyi telefoto görüntüler çekecek.

Renkteki ve "bazı yapay zekâ algoritmalarındaki" iyileştirmelere atıfta bulunarak, Samsung'un görüntü kalitesinde ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Daha önce de Galaxy S23 Ultra'nın yeni 200MP geniş kamerası hakkında benzer iddialarda bulunulmuştu.

Sensör boyutu ve okuma hızı, görüntü kalitesine büyük katkıda bulunuyor ancak son yıllarda en büyük kazanımların elde edildiği yer hesaplamalı fotoğrafçılık tarafında.

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın Kamerasıyla İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

200MP Ana Kamerayı Destekleyecek Sensörler

Yeni 200MP ana kameranın dışında Galaxy S23 Ultra, kendi içinde çoğunlukla Galaxy S21 Ultra ile aynı donanıma sahip olan Galaxy S22 Ultra'daki gibi kağıt üzerinde ultra geniş, 3x ve 10x zoom kameralarına güvenecek. Bu formül, kullanıcılara birden fazla yakınlaştırma düzeyi sağlıyor ve otomatik odaklama sensörleriyle ultra geniş açıları sunuyor.

Peki sizin Galaxy S23 Ultra kamerasından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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