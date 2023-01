Samsung Galaxy S23 Ultra Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı: Cep Yakıyor!

Samsung Galaxy S23 Ultra Türkiye fiyatı sızdırıldı. Peki, dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni akıllı telefon modeli ne kadar fiyat ile piyasaya sürülecek? Konuya dair detaylar haberimizde.

2022 yılının şubat ayında satışa sunulan Galaxy S22 serisinin ardından çoğu kişi, Galaxy S23 serisini beklemeye başladı. Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşması beklenen serisi çok yakında tüketicilerle buluşacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi tarafından üretilen Samsung Galaxy S23 serisi ile ilgili en fazla merak edilen konuların başında fiyatı etiketi geliyor. Yaşanan bir gelişme, merak edilen soruya ışık tutuyor.

Twitter'da Alvin kullanıcı ismine sahip olan bir kişi, Samsung Galaxy S23 Ultra isimli yeni akıllı telefon modeli ile ilgili bir görsel paylaştı. Paylaşılan görselde Galaxy S23 Ultra modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümünün fiyat etiketi yer alıyor.

It appears that the Galaxy S23 Ultra will be priced *starting from* TRY 65,000 in Turkey.



That would be US$3,455.90 for the 256 GB variant. 💀 pic.twitter.com/RvDCTZRosJ