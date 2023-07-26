Samsung, Galaxy S24 Serisinde Yeniden Exynos İşlemcilere Dönebilir!

Yakın tarihli bir rapora göre Samsung'un Galaxy S24 serisini belirli pazarlarda güçlendirmek için Exynos işlemcisini kullanmayı planladığı bildiriliyor. Geçmişte Samsung, Kuzey Amerika ve Çin gibi istisnalar dışında çoğu pazar için genellikle Exynos işlemcisini kullanıyordu ancak bu yıl Galaxy S23 serisi tüm pazarlar için Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 ile piyasaya sürülmüştü.

Bazı bölgelerde Galaxy S24 için Exynos kullanma kararı, Samsung'un telefonun özelliklerini geliştirmesine olanak tanıyan maliyet tasarrufu ile ilgili. Galaxy S24'ün 12 GB RAM ile gelebileceği, Ultra versiyonunun ise 16 GB'a sahip olabileceği yönünde söylentiler var. Henüz duyurulmamış Exynos 2400 işlemcinin Galaxy S24'e güç vermesi ve on çekirdekli bir yapılandırmaya sahip olması bekleniyor.

Galaxy S24 Serisi Exynos İşlemcilerin Dönüşüne İşaret Ediyor

Kaynaklar, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olan Galaxy S23 FE'nin de önceki modellere benzer şekilde bazı pazarlarda Exynos, bazılarında ise Snapdragon kullanacağını öne sürüyor.

Bazı uzmanlar Samsung'un Avrupa pazarında Exynos kullanmayabileceğine inanırken, Samsung'un şirket içi platformunun rekabet gücünü korumak ve Qualcomm'u diken üstünde tutmak için daha küçük pazarlarda bu strateji uygulanabilir.

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