Samsung Kullanıcısı Ölümden Döndü! Cihaz Resmen Elinde Patladı

Akıllı telefon kullanıcılarını endişelendiren dikkat çekici bir olay yaşandı. Samsung’un ocak ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S25 serisinin Plus modeli, beklenmedik bir sorunla gündeme geldi. Öyle ki bir kullanıcı telefonunun bir anda alev aldığını öne sürdü. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S25+ Birdenbire Alev Aldı

Güney Kore’de yaşanan olayın detaylarına göre kullanıcı, Galaxy S25+’ı elinde tuttuğu sırada cihazın aniden aşırı ısınmaya başladığını ve içinde patlama yaşandığını aktardı. Patlama sesinin ardından telefonu hemen yere attığını belirten kullanıcı, kısa süre sonra cihazın alev aldığını ifade etti.

Kullanıcı telefonu elinden atmayı başarsa da parmaklarında hafif yanıklar oluştuğunu söyledi. Bununla birlikte paylaştığı fotoğraflara bakıldığında yangın sonrasında cihazın çerçevesinin karardığı ve ekranının büküldüğü açıkça görülüyor. Buna göre sadece küçük bir kıvılcım çıktığını söylemek mümkün değil.

Tüm bu bilgileri Samsung’un resmi topluluk destek sayfası üzerinden paylaşan kullanıcı, gönderisinin kısa sürede gündem olmasının ardından Samsung tarafından ulaşıldığını belirtti. Şirket, cihazı incelemek üzere teslim aldı ve olaya ilişkin kendi içinde bir soruşturma başlattı. Kullanıcıya ise telefonun satış bedeli eksiksiz olarak geri ödendi.

Ardından firmanın teknik servis merkezinden yapılan açıklamada yangının kesin nedeninin şu an için belirlenemediği bildirildi.

Samsung Telefon Sahipleri Endişeli

Akıllı telefonlar, elektronik devrelerle çalıştıkları için zaman zaman yangın vakaları gündeme gelebiliyor. Ancak bu tür olaylar çoğunlukla cihaz şarjdayken meydana geliyor. Bu olayda ise cihazın şarja takılı olmadığı yani tamamen normal kullanım sırasında birden alev aldığı belirtildi.

Olayın gerçekleştiği sırada cihazın şarjda olmaması, genellikle benzer durumlara neden olan şarj kablosu veya adaptör kaynaklı bir arızayı dışarıda bırakıyor. Bu nedenle sorunun Samsung’un kendi donanım ya da yazılım bileşenlerinden kaynaklanan bir teknik problemden dolayı yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan Galaxy S25 ailesinin diğer modellerinde de benzer bir olayın yaşanabileceğine dair endişeler de giderek artıyor. Şirketten konuyla ilgili yeni bir açıklama bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?