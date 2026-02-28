Samsung'un 100 Bin TL'ye Sattığı Galaxy S26 Ultra'yı Bedava Deneyebilirsiniz!

Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni Galaxy S26 serisini tanıttı. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşan seri büyük ilgiyle karşılandı. Bu nedenle satın almayı düşünen kullanıcı sayısı az değil. Eğer siz de Galaxy S26 satın almayı düşünüyorsanız, Samsung cihazı bir mağazaya gitmenize gerek kalmadan deneyebilmenizi sağlayan özelliği devreye aldı.

Samsung Galaxy S26 Ultra'yı Evinizden Deneyebilirsiniz

Samsung, Try Galaxy isimli yeni bir araç yayınladı. Bu yenilik sayesinde serinin en güçlü modeli olan Galaxy S26 Ultra’yı, şu anda kullandığınız telefonun marka ve modeli fark etmeksizin mobil cihazınızda deneyebilirsiniz. Yani bir iPhone kullanıyor olsanız bile erişebilmeniz mümkün.

Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Samsung’un web sitesine girdikten sonra sayfada yer alan “Try Now!” butonuna dokunmanız ve ardından talimatları takip etmeniz gerekiyor. Bu talimatlarda web sitesini telefonunuzun ana ekranına eklemeniz isteniyor. Bunun içinse tarayıcıda sağ üstte bulunan üç nokta simgesine dokunup “Ana ekrana ekle” seçeneğine dokunmanız yeterli.

Daha sonra ana ekrana eklenen “Try Galaxy” uygulamasına dokunarak Galaxy S26 Ultra’yı denemeye başlayabilirsiniz. Uygulama açıldığında kendinizi doğrudan telefonun ana ekranında buluyorsunuz. Burada sağa veya sola kaydırabilir, bildirim paneline ve hızlı ayarlar menüsüne erişebilir, Ayarlar uygulamasına girerek düzenlemeler yapabilirsiniz.

Ayrıca Galaxy S26 Ultra’nın çok konuşulan Hayalet Ekran özelliğini ve Galaxy AI yeteneklerini de gözünüzle görebilirsiniz. Bu arada Hayalet Ekran yazılım ile gelen bir özellik olmadığı için yani sadece Galaxy S26 Ultra'da bulunan ekran teknolojisine ihtiyaç duyduğu için aslında tam olarak deneyemiyorsunuz. Yalnızca Ayarlar uygulamasından aktif edebiliyor veya devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy S26 Ultra'yı mobil cihazınız üzerinden deneyebilmek için adım adım yapmanız gerekenler şu şekilde: