Samsung Galaxy S30 Batarya Kapasitesi Sızdırıldı

Samsung önümüzdeki yılın başında yeni nesil amiral gemisi modeli Galaxy S30 ile karşımıza çıkacak. Yeni seri hakkında bilinen detaylar şu aşamada kısıtlı olsa da tanıtıma kalan süre daraldıkça daha fazla detay ile karşılaşmaya devam ediyoruz. Bazı yeni sızıntılar ile birlikte Samsung Galaxy S30 batarya kapasitesi ortaya çıkmış olabilir.

Samsung Galaxy S30 Batarya Kapasitesi Kaç mAh Olacak?

Bazı yeni sızıntılar dahilinde Galaxy S30 Plus'ta 4,800 mAh kapasitesinde bir batarya yer alacak. Ufak bir kıyaslama yapabilmeniz adına Galaxy S20 Plus'ta 4,500 mAh kapasitesinde bir bataryanın bulunduğunu hatırlatmış olalım. Yeni modeldeki bileşenlerin güç tasarrufu açısından daha başarılı olacağını göz önünde bulundurursak teorik olarak daha uzun süren bir batarya ömrü ile karşı karşıyayız.

Bu sızıntı Galaxy S30 Plus'ı konu edinse de Galaxy S30, Galaxy S30 Plus ve Galaxy S30 Ultra modellerinin tümünde bataryanın, bir önceki nesil ile kıyaslandığında, büyüyeceği ifade ediliyor. Tabii bunun bir sızıntı olduğunu ve kesinlik taşımadığını belirtelim. Önümüzdeki dönemlerde yeni serinin teknik özellikleri ile ilgili daha fazla detaya kavuşmuş olacağız.

Yeni modellerin Şubat 2021 tarihinde tanıtılmasını beklediğimiz için önümüzde hala uzun bir süreç var. Eğer bu sürede yeni model hakkında bilinen detaylara göz atmak isterseniz hemen yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili yazımıza ulaşabilirsiniz. Peki siz Galaxy S30 ailesinden neler bekliyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.